В Челябинске 126 дорожных машин вывели на обработку улиц из-за ледяного дождя. Видео
Улицы обрабатывают специальными растворами от наледи
В Челябинске подрядчики приступили к обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Для работ задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сейчас на улицах Челябинска задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих. Подрядчики готовят для выхода на маршруты резервные машины. Районные администрации используют свою технику для обработки внутриквартальных проездов и общественных пространств», — сообщили в мэрии.
Управляющим компаниям поручили обработать от наледи дворы, уточнили в администрации. Челябинцев призвали быть аккуратными при передвижении на автомобилях и пешком.
В Челябинской области 22 ноября идет ледяной дождь. Из-за этого на автодороге М-5 «Урал» произошло несколько аварий, в том числе с участием трех авто. Две фуры перегородили дорогу, затруднив проезд. Подрядчики также обрабатывают от наледи трассы.
