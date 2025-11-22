Улицы обрабатывают специальными растворами от наледи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске подрядчики приступили к обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Для работ задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сейчас на улицах Челябинска задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих. Подрядчики готовят для выхода на маршруты резервные машины. Районные администрации используют свою технику для обработки внутриквартальных проездов и общественных пространств», — сообщили в мэрии.

Управляющим компаниям поручили обработать от наледи дворы, уточнили в администрации. Челябинцев призвали быть аккуратными при передвижении на автомобилях и пешком.

