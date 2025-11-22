Народные приметы на День Ореста: что можно и нельзя делать 23 ноября 2025

В народном календаре — Родион Ледолом, считается рубежом между сезонами, когда «осень отдает ключи зиме» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Православные верующие 23 ноября 2025 года отмечают день памяти святого мученика Ореста Тианского, а также апостолов от семидесяти Родиона и Ераста. Этот праздник в народной традиции называют Родион Ледолом или Орестов мороз. По народному календарю этот день считается рубежом между осенью и зимой, когда «осень отдает ключи зиме». О том, что можно и нельзя делать 23 ноября 2025, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.

История и смысл праздника Родион и Ераст

Родион и Ераст — народное название церковного праздника в честь шести апостолов от семидесяти: Ераста, Родиона, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Все они были учениками святого апостола Павла.

Ераст происходил из знатной семьи и занимал должность городского эконома в Коринфе. Услышав проповеди апостола Павла, он посвятил себя служению Господу. По преданию, был епископом Панеадским в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион (Иродион) был родственником святого Павла, о чем упомянуто в послании к римлянам. Он служил епископом в Патрасе. Проповедуя христианство, Родион обратил множество язычников в веру, что вызвало гнев идолопоклонников. Они жестоко избили его, но Господь исцелил раны святого. После распятия апостола Петра во времена Нерона Родион был обезглавлен.

День памяти святого Ореста Тианского

Двадцать третье ноября православная церковь чтит память святого мученика Ореста Тианского. Он жил в III веке в Каппадокии во времена гонений при императоре Диоклетиане. Орест был талантливым врачом и лечил всех бесплатно, проповедуя веру во Христа.

Когда наместник императора Максимин потребовал отречься от Бога, предлагая богатство и почести, святой отказался. Его жестоко пытали, неделю держали в темнице без еды, затем привязали к дикой лошади. После мучений святого обезглавили, а тело бросили в море, где оно осталось нетленным. Именно поэтому народная традиция запрещает в этот день мыться — считалось, что вода забирает силу от молитвы.

Народные приметы на 23 ноября 2025 года

Двадцать третье ноября называют Родион Ледолом. К этому времени появлялся первый непрочный лед на реках. Говорили: «Придет Родион — возьмет мужика в полон», что означало невозможность преодолеть водные преграды. Однако скоро должен был установиться крепкий лед: «С Ераста жди крепкого наста».

Предки внимательно наблюдали за природой:

Иней на деревьях с утра — к сильным морозам. Много мокрого снега — зима будет снежной и долгой. Утренний туман — к потеплению. Развезло дороги — зима будет суровой с перепадами температур. Ясное небо — к трескучим морозам. Сильный ветер — скоро закружат метели. Мало шишек на хвойных — к мягкой зиме. Дождь весь день — к сырой погоде до дня святого Николая (19 декабря).

Особое внимание уделяли птицам и животным. Воробьи громко чирикают — к оттепели. Птицы прячутся в кустах — к снегопаду и буре. Воробьи таскают пух в гнезда — быть холодам. Кот прячет нос — к морозу, смотрит в окно — к ветру.

Теплый день без осадков предвещал раннюю весну. Если ребенок рождался при ясной погоде — его ждут удача, сила и ум.

Что можно делать на Родиона и Ераста 23 ноября 2025

Молиться святым Родиону, Ерасту и Оресту — об исцелении, о здоровье близких, о благополучии и спокойной зиме. Молитвы в этот день имеют особую силу.

Освящать хлеб и соль в церкви. С утра пекли хлеб из теста, поставленного накануне. Освященные продукты делили на три части: одну съедали за семейным обедом, вторую давали домашним животным для здоровья, третью раздавали нуждающимся. Важно угостить человека, с которым вы в ссоре — примирение в этот день смягчает обиды.

Кормить птиц зерном. По поверью, птицы забирают домашние невзгоды. Горсть зерна под окном защитит семью от болезней. В некоторых селах оставляли на подоконнике кусочек освященного хлеба как дар для зимующих птиц.

Наводить порядок в доме. День благоприятствовал тяжелой работе. Чистота притягивала удачу. Проверяли печь, тягу и наличие трещин. Ноябрь считался последним месяцем для чистки дымохода перед морозами.

Завершать осенние работы. К Родиону все заготовки, ремонт и перевозки должны были быть закончены. Крестьяне вычищали стойла, утепляли жилища, но ничего нового не начинали.

Проводить вечер в семейном кругу. День проводили спокойно, без шумных гостей. Топили печь, занимались тихой работой, обсуждали хозяйственные планы.

Принимать путников. Странник в доме считался хорошим знаком — хозяину всю зиму сопутствовало везение.

Что запрещено делать 23 ноября 2025

Нельзя выносить мусор до вечера. Считалось, что вместе с хламом уйдут удача и здоровье. Если нужно срочно избавиться от чего-то, мешок оставляли у порога до утра.

Строго запрещалось мыться и ходить в баню, особенно вечером. Вода в этот день забирает силу от молитвы. Мытье откладывали до следующего дня.

Нельзя начинать путешествия и крупные дела. С Родиона крестьяне заканчивали полевые работы. Начатое в этот день не принесет плодов. Не планировали свадьбы, покупку недвижимости, открытие бизнеса.

Категорически запрещалось выходить на неокрепший лед. Это было опасно физически и духовно. В период ледостава активизируется нечистая сила. Провалившийся под лед человек может заболеть, и к нему привяжется неудача.

Нельзя ругаться и вспоминать обиды. Святой Орест прощал мучителей, а Родион проповедовал любовь. Злые слова замерзают в сердце и возвращаются зимними бедами.

Запрещалось сквернословить у водоемов, стирать в реке и оставлять открытыми ведра с водой. Вода запоминает плохие слова. Нечистая сила может проникнуть в незакрытую посуду.

Не рекомендовалось ходить в темноте одному. В период ледостава активизировалась нечисть.

Нельзя убираться, подметать и менять белье. Подметание навлекает неприятности, сон на новом месте грозит обманом.

Запрещалось брать и давать деньги в долг. Это могло привести к финансовым трудностям.

Нельзя дарить и принимать щедрые подарки — они могут унести удачу.

Не следовало надевать рваные или мрачные вещи — так можно отпугнуть удачу. Приветствовались аккуратные предметы гардероба.

Традиции и обычаи Родионова дня

Родион Ледолом воспринимался как проверка готовности к зиме. Крестьяне оценивали запасы продовольствия, теплую одежду и состояние хозяйства.

С наступлением темноты гасили яркие лампы, зажигали свечи и читали духовные книги. Считалось, что умершие близкие навещают живых. На рассвете хозяйки высыпали соль у входной двери от сплетен и сглаза. Утром соль высыпали под плодовое дерево.

При покупке скота новый владелец мог потребовать кусок хлеба и соли, освященных на Ераста и Родиона. Это служило гарантией здоровья животного.