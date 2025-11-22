Челябинец заплатил 30 тысяч рублей за 130 раков, выловленных в Смолино
Челябинец незаконно выловил 130 раков
Житель Челябинска предстанет перед судом за незаконный вылов раков на озере Смолино. Он уже возместил ущерб в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, передвигаясь на лодке по озеру Смолино, разместил вблизи береговой линии запрещенные орудия лова — раколовки. В дальнейшем извлек из воды раколовки, осуществив незаконный вылов свыше 130 раков. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 30 тыс. рублей, возмещен добровольно», — рассказали в прокуратуре.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Оно направлено в Ленинский районный суд Челябинска. Добавим, что озеро Смолино является особо охраняемой природной территорией.
Как URA.RU писало ранее, в нацпарке «Таганай» под Златоустом поймали рыбака с уловом краснокнижной форели. Он выловил 21 особь.
