Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Челябинец заплатил 30 тысяч рублей за 130 раков, выловленных в Смолино

22 ноября 2025 в 13:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинец незаконно выловил 130 раков

Челябинец незаконно выловил 130 раков

Фото: Прокуратура Челябинской области

Житель Челябинска предстанет перед судом за незаконный вылов раков на озере Смолино. Он уже возместил ущерб в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

«По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, передвигаясь на  лодке по озеру Смолино, разместил вблизи береговой линии запрещенные орудия лова — раколовки. В дальнейшем извлек из воды раколовки, осуществив незаконный вылов свыше 130 раков. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 30 тыс. рублей, возмещен добровольно», — рассказали в прокуратуре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Оно направлено в Ленинский районный суд Челябинска. Добавим, что озеро Смолино является особо охраняемой природной территорией. 

Продолжение после рекламы

Как URA.RU писало ранее, в нацпарке «Таганай» под Златоустом поймали рыбака с уловом краснокнижной форели. Он выловил 21 особь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал