Природа

Погода

Челябинскую область после ледяного дождя накроет снег

22 ноября 2025 в 13:36
Челябинцев предупредили о возможном снегопаде

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отдельных районах Челябинской области в воскресенье, 23 ноября 2025 года, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдет переохлажденный дождь, мокрый снег, образуется гололедица, предупредили в Министерстве общественной безопасности.

«Сильные осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, дождя, налипание мокрого снега на провода ожидаются в отдельных районах Челябинской области днем 23 ноября. На дорогах местами гололедица», — предупредили в ведомстве.

Водителям рекомендовали поддерживать необходимую дистанцию на дороге и следовать правилам дорожного движения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 101 и 112.

В Челябинской области 22 ноября наблюдается неблагоприятная погодная обстановка — идет ледяной дождь. Это стало причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий на трассе М-5 «Урал», в том числе аварии с участием трех автомобилей. Движение было затруднено из-за двух фур, которые перегородили дорогу. Коммунальщики обрабатывают дорожное покрытие от наледи как на трассе, так и в самом Челябинске и других городах.

