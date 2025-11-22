Челябинскую область после ледяного дождя накроет снег

Водителям рекомендовали поддерживать необходимую дистанцию на дороге и следовать правилам дорожного движения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 101 и 112.

В Челябинской области 22 ноября наблюдается неблагоприятная погодная обстановка — идет ледяной дождь. Это стало причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий на трассе М-5 «Урал», в том числе аварии с участием трех автомобилей. Движение было затруднено из-за двух фур, которые перегородили дорогу. Коммунальщики обрабатывают дорожное покрытие от наледи как на трассе, так и в самом Челябинске и других городах.