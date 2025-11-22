Россельхозбанк стал владельцем национализированных активов «Макфы» и «Арианта»

«Макфа» и «Ариант» были под управлением «РСХБ-Финанс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московское ООО «Капитал», которое принадлежит АО «РСХБ Капитал» (Россельхозбанк), стало собственником активов национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант». Теперь в собственности структуры РСХБ — ряд компаний, связанных с «Макфой», а также 100% доли в ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Это следует из данных сервиса СБИС.

«„Ариант“, ООО. Владельцы: „Капитал“, ООО. С 19.11.25 является владельцем. Учредители: „РСХБ Капитал“, АО (в 100%)», — говорится в карточке сервиса.

Россельхозбанк (РСХБ) стал владельцем ООО «УК М-Групп», осуществлявшего управление АО «Макфа». Кроме того, в настоящее время в составе активов РСХБ числятся компании «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго» и «Эмитент консалтинг».

Весной 2024 года произошло изменение статуса четырех компаний группы «Ариант» — они были национализированы. Данное событие стало следствием ранее принятых мер в отношении Челябинского электрометаллургического комбината, где были обнаружены нарушения в процессе приватизации предприятий.

Структура РСХБ стала владельцем «Арианта» Фото: скрин с сервиса СБИС

Также ему перешли активы «Рамкон» Фото: скрин с сервиса СБИС

Мишкинский КХП тоже сменило собственника Фото: скрин с сервиса СБИС