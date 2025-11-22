Россельхозбанк стал владельцем национализированных активов «Макфы» и «Арианта»
«Макфа» и «Ариант» были под управлением «РСХБ-Финанс»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Московское ООО «Капитал», которое принадлежит АО «РСХБ Капитал» (Россельхозбанк), стало собственником активов национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант». Теперь в собственности структуры РСХБ — ряд компаний, связанных с «Макфой», а также 100% доли в ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Это следует из данных сервиса СБИС.
«„Ариант“, ООО. Владельцы: „Капитал“, ООО. С 19.11.25 является владельцем. Учредители: „РСХБ Капитал“, АО (в 100%)», — говорится в карточке сервиса.
Россельхозбанк (РСХБ) стал владельцем ООО «УК М-Групп», осуществлявшего управление АО «Макфа». Кроме того, в настоящее время в составе активов РСХБ числятся компании «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго» и «Эмитент консалтинг».
Весной 2024 года произошло изменение статуса четырех компаний группы «Ариант» — они были национализированы. Данное событие стало следствием ранее принятых мер в отношении Челябинского электрометаллургического комбината, где были обнаружены нарушения в процессе приватизации предприятий.
Структура РСХБ стала владельцем «Арианта»
Фото: скрин с сервиса СБИС
Также ему перешли активы «Рамкон»
Фото: скрин с сервиса СБИС
Мишкинский КХП тоже сменило собственника
Фото: скрин с сервиса СБИС
ООО «Капитал» принадлежит АО «РСХБ Капитал», Россельхозбанк
Фото: скрин с сервиса СБИС
