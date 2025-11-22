Челябинский нацпарк «Таганай» закрыл две экотропы из-за ледяного дождя
Ограничения на тропах Таганая будут действовать два дня
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Национальный парк «Таганай» объявил о временном закрытии экотроп до Семибратки и Черной скалы 22 ноября 2025 года. Ограничения будут действовать до конца сегодняшнего дня, 22 ноября, и завтра — 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Ледяной дождь превратил тропы и смотровые площадки Семибратки и Чёрной скалы в каток. Потому мы приняли решение закрыть обе эти экотропы для туристов. Ограничение будет действовать до конца сегодняшнего дня и завтра», — говорится в сообщении нацпарка.
Представители парка призвали туристов быть осторожными и следить за обновлениями информации. Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 23 ноября 2025 года, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдут дождь и мокрый снег, образуется гололедица.
