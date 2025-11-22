Челябинский нацпарк «Таганай» закрыл две экотропы из-за ледяного дождя

Ограничения на тропах Таганая будут действовать два дня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Национальный парк «Таганай» объявил о временном закрытии экотроп до Семибратки и Черной скалы 22 ноября 2025 года. Ограничения будут действовать до конца сегодняшнего дня, 22 ноября, и завтра — 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Ледяной дождь превратил тропы и смотровые площадки Семибратки и Чёрной скалы в каток. Потому мы приняли решение закрыть обе эти экотропы для туристов. Ограничение будет действовать до конца сегодняшнего дня и завтра», — говорится в сообщении нацпарка.