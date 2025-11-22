В «Солнечной долине» улучшили инфраструктуру благодаря государству Фото: telegram-канал Артема Жоги

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога открыл горнолыжный сезон в Миассе Челябинской области. Он побывал на горнолыжном склоне в «Солнечной долине». Здесь начал работу новый кресельный подъемник, сообщил полпред в своем telegram-канале.

«На Урале стартует сезон зимних видов спорта. При поддержке государства в регионах постоянно улучшается инфраструктура. Например, на горнолыжном склоне в „Солнечной долине“ в Челябинской области начал работу новый кресельный подъемник», — рассказал Артем Жога.

Новый подъемник позволит спортсменам и любителям зимних видов спорта добраться до вершины за четыре минуты, уточнил полпред. Артем Жога подчеркнул, что внедрение большего количества подобных улучшений на спортивных объектах будет способствовать укреплению здоровья и повышению уровня счастья населения. Объект построен благодаря программе льготного кредитования Минэкономразвития РФ.

В понедельник, 21 ноября, на горнолыжном курорте состоялось открытие второй трассы. Ее общая протяженность превышает один километр. Для подъема к началу трассы установлен новый шестиместный кресельный подъемник, рассказали в пресс-службе ГЛК. Технические характеристики подъемника позволяют транспортировать 2,8 тысячи человек в час, при этом скорость его движения достигает 5 метров в секунду.

