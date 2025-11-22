В Челябинске больницу перестроят в реабилитационный центр для бойцов СВО

Еще один медицинский центр для участников СВО появится в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске реконструируют отдельное здание городской больницы №1 — его преобразуют в центр реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

«Мы определили центр медицинской реабилитации: как и везде у нас есть госпиталь ветеранов войн. Он у нас ключевой, базовый, фактически такой центр управления всеми этими задачами региона. Дальше мы определили ряд ключевых больниц в наших крупных городах: в Магнитогорске это городская больница №2, а в Челябинске, кроме госпиталя ветеранов войн, ряд больниц на базе первой больницы: сейчас, кстати, отдельное здание реконструируем в городской больнице №1, под эти цели завершаем эту работу», — сказал губернатор.

Кроме того, в региональном госпитале Минобороны силами региона проведена реконструкция и заменено оборудование. Сделано это было оперативно. По словам главы региона, он стал образцовым. Также завершены работы по обновлению в областной больнице №3. Алексей Текслер уточнил, что это позволило создать современный реабилитационный центр. Глава региона уточнил, что поставил задачу, как в ковидное время, — увеличить количество коек.

