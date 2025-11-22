Челябинские полицейские вытащили пенсионерку из пожара

Полицейские рискнули жизнью ради спасения пожилой челябинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники полиции вытащили пожилую женщину из пожара. Инцидент произошел вечером 22 ноября в Южноуральске. О случившемся сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На месте происшествия полицейские обнаружили растерянную хозяйку дома, которая сообщила, что внутри горящего строения находится ее мать, не способная самостоятельно передвигаться. Старший лейтенант полиции Михаил Родченков вызвал пожарных и скорую помощь, а затем вместе с сержантом полиции Данилом Малуниным проник в горящее здание через окно. К спасательной операции подключился старший лейтенант полиции Павел Ремизов», — рассказала Волк.

Еще трое сотрудников полиции — старшие сержанты Кайрат Куржумбаев и Илья Лавров, а также лейтенант Дмитрий Лычагин — приняли пенсионерку через окно. После они доставили ее к автомобилю скорой помощи, где женщина получила необходимую медицинскую помощь.

Помещение было заполнено едким дымом, начал обрушиваться потолок, но полицейские смогли найти и спасти женщину. Прибывшие сотрудники регионального подразделения МЧС России ликвидировали возгорание. Родственники пожилой женщины сердечно поблагодарили сотрудников полиции за ее спасение.