Популярный блогер снял выпуск о Екатеринбурге
Блогер Никита Тау назвал Екатеринбург амбициозным и индивидуальным городом
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Популярный блогер Никита Тау (Наледи) снял выпуск своего тревел-шоу о Екатеринбурге. Информация о выпуске доступна на канале блогера.
«Я в сердце Урала, в Екатеринбурге! У меня две миссии на эту поездку: узнать, что такое уральская кухня и приобщиться к культурной стороне этого места», — сказал блогер. Он посетил улицу Вайнера, музей в «Высоцком», дом Севастьянова, Музей камнерезного искусства и музей Андеграунда.
Во время прогулки блогер обратил особое внимание на статую Гены Букина на улице Вайнера, назвал дом Севастьянова «расписным теремом» и остался в восторге от Музея камнерезного искусства. В конце выпуска Никита отметил, что Екатеринбург — это город с ярко выраженной индивидуальностью и твердым характером, который не стремится угодить каждому.
Никита Тау, известный также под псевдонимом Наледи, является российским актером, блогером и ведущим. Широкую известность ему принесла роль инопланетянина Щекна в фантастическом телесериале «Полдень», который создан по мотивам произведения братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир полудня». У его канала насчитывается более пятисот тысяч подписчиков.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!