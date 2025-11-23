Популярный блогер снял выпуск о Екатеринбурге

Блогер Никита Тау назвал Екатеринбург амбициозным и индивидуальным городом Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Популярный блогер Никита Тау (Наледи) снял выпуск своего тревел-шоу о Екатеринбурге. Информация о выпуске доступна на канале блогера.

«Я в сердце Урала, в Екатеринбурге! У меня две миссии на эту поездку: узнать, что такое уральская кухня и приобщиться к культурной стороне этого места», — сказал блогер. Он посетил улицу Вайнера, музей в «Высоцком», дом Севастьянова, Музей камнерезного искусства и музей Андеграунда.

Во время прогулки блогер обратил особое внимание на статую Гены Букина на улице Вайнера, назвал дом Севастьянова «расписным теремом» и остался в восторге от Музея камнерезного искусства. В конце выпуска Никита отметил, что Екатеринбург — это город с ярко выраженной индивидуальностью и твердым характером, который не стремится угодить каждому.

