На Уралмаше открылась выставка советских новогодних игрушек

Выставку игрушек можно увидеть до 20 января Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В магазине-музее «Раритет» на Уралмаше открылась выставка советских елочных игрушек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Погрузиться в ностальгическую праздничную атмосферу и увидеть винтажные гирлянды, игрушки и фигурки из ушедшей эпохи можно... до 20 января», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте мэрии.