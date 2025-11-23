На Уралмаше открылась выставка советских новогодних игрушек
Выставку игрушек можно увидеть до 20 января
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В магазине-музее «Раритет» на Уралмаше открылась выставка советских елочных игрушек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Погрузиться в ностальгическую праздничную атмосферу и увидеть винтажные гирлянды, игрушки и фигурки из ушедшей эпохи можно... до 20 января», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте мэрии.
В сообщении отмечается, что выставка напомнит жителям о новогодних традициях прошлых лет и подарит ностальгические впечатления. Экспозицию можно увидеть по адресу: улица Машиностроителей, 19.
