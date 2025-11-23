Логотип РИА URA.RU
Поселок под Екатеринбургом остался без света, отопления и воды

Жители поселка Монетный со вчерашнего дня сидят без света, отопления и воды
23 ноября 2025 в 13:31
Аварийное отключение в Монетном длится почти 12 часов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Монетный под Екатеринбургом со вчерашнего вечера из-за аварии нет электричества, а вместе с ним — отопления и воды. Об этом сообщили в администрации поселка.

«На одном из участков вышел из строя кабель. Его сейчас ремонтируют. Котельную тоже остановили из-за отсутствия электричества, поэтому в квартирах сейчас всего 16–17 градусов», — сказали в администрации.

Местные жители отмечают, что раньше продолжительность аварийных отключений могла достигать четырех часов, но сейчас проблема длится почти 12 часов. Им приходится ходить дома в одежде, за водой ходить на колонку, искать возможности зарядить телефоны.

В «Уральских электрических сетях» сообщили, что отключение продлится до 16 часов. Население надеется, что этот срок будет окончательным. При этом проблемы с электричеством в Монетном возникают с пугающей регулярностью.

