Поселок под Екатеринбургом остался без света, отопления и воды

В поселке Монетный под Екатеринбургом со вчерашнего вечера из-за аварии нет электричества, а вместе с ним — отопления и воды. Об этом сообщили в администрации поселка.

«На одном из участков вышел из строя кабель. Его сейчас ремонтируют. Котельную тоже остановили из-за отсутствия электричества, поэтому в квартирах сейчас всего 16–17 градусов», — сказали в администрации.

Местные жители отмечают, что раньше продолжительность аварийных отключений могла достигать четырех часов, но сейчас проблема длится почти 12 часов. Им приходится ходить дома в одежде, за водой ходить на колонку, искать возможности зарядить телефоны.

