Биатлонистка из Каменск-Уральского вошла в сборную России

Тамара Дербушева вошла в женскую сборную России по биатлону
23 ноября 2025 в 13:10
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Биатлонистка Тамара Дербушева, представляющая Каменск-Уральский, вошла в женскую сборную России по биатлону. Информация об этом появилась после решения исполкома Тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

СБР определил состав сборной и назвал имена спортсменов, которые получили статус кандидатов в сборную на предстоящий сезон, среди которых оказалась Дербушева. Уточняется, что она будет представлять Россию на кубке Содружества в новом сезоне.

В список включены также другие биатлонистки, среди которых Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Анастасия Халили, Кристина Резцова, Ирина Казакевич. Среди мужчин в список попали именитые атлеты: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

