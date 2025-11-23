Биатлонистка из Каменск-Уральского вошла в сборную России
Дербушева вошла в сборную России по биатлону для участия в кубке Содружества
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
Биатлонистка Тамара Дербушева, представляющая Каменск-Уральский, вошла в женскую сборную России по биатлону. Информация об этом появилась после решения исполкома Тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).
СБР определил состав сборной и назвал имена спортсменов, которые получили статус кандидатов в сборную на предстоящий сезон, среди которых оказалась Дербушева. Уточняется, что она будет представлять Россию на кубке Содружества в новом сезоне.
В список включены также другие биатлонистки, среди которых Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Анастасия Халили, Кристина Резцова, Ирина Казакевич. Среди мужчин в список попали именитые атлеты: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.
