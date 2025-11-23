УГМК уверенно обыграл «Енисей» в матче баскетбольной премьер-лиги
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Баскетбольный клуб УГМК одержал победу над «Енисеем» со счетом 66:80 в матче Фонбет премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Победа на нашей стороне... Итоговый счет — 66:80», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Встреча носила принципиальный характер, поскольку в прошлом сезоне красноярки нанесли уральским девушкам единственное поражение. Действующие чемпионки уверенно справились с давлением и продемонстрировали высокий уровень игры.
Во время игры особо отличились несколько игроков УГМК: Олаири Косу набрала 21 очко и сделала 5 подборов, Йована Ногич — 16 очков, 2 передачи и 1 подбор, Мария Попова — 10 очков, 2 передачи и 3 подбора. Сейчас уральский клуб лидирует в турнирной таблице, в его активе 16 очков.
