Общество

Уральский велосипедист доехал из Екатеринбурга в Сочи

Велосипедист Андрей Склюев из Екатеринбурга доехал до Сочи за 127 дней
23 ноября 2025 в 16:20
Велосипедист Склюев преодолел более семи тысяч километров

Велосипедист Склюев преодолел более семи тысяч километров

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Екатеринбурга Андрей Склюев завершил велопробег из Екатеринбурга в Сочи. За 127 дней он преодолел более семи тысяч километров, сообщил он в социальных сетях.

«... я решил познакомиться с новыми людьми и выбраться из депрессии, которая была у меня в последнее время, в связи с тем, что жизнь как-то разваливалась», — сказал велосипедист в видео, опубликованном в telegram-канале.

В дороге он вел блог и делился своими впечатлениями. Мужчина не взял с собой денег на путешествие — он зарабатывал на еду и ночлег в кемпингах и кафе на трассах. Изначально Склюев планировал добраться до Сочи в середине ноября, и ему удалось уложиться в намеченные сроки.

