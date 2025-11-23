Уральский велосипедист доехал из Екатеринбурга в Сочи

Велосипедист Склюев преодолел более семи тысяч километров Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Екатеринбурга Андрей Склюев завершил велопробег из Екатеринбурга в Сочи. За 127 дней он преодолел более семи тысяч километров, сообщил он в социальных сетях.

«... я решил познакомиться с новыми людьми и выбраться из депрессии, которая была у меня в последнее время, в связи с тем, что жизнь как-то разваливалась», — сказал велосипедист в видео, опубликованном в telegram-канале.