Екатеринбург накрыло снегом с дождем. Видео
В Екатеринбурге выпал снег с дождем
Фото: Илья Московец © URA.RU
Екатеринбург накрыло сильным снегом с дождем. Очевидцы делятся в социальных сетях видеозаписями и удивляются по поводу резкого изменения погоды.
После нескольких недель плюсовых температур и отсутствия осадков внезапный снегопад вызвал удивление и даже некоторое беспокойство среди горожан. На видео видно, как снег покрывает улицы Екатеринбурга.
Местные жители активно обсуждают погодные изменения в социальных сетях, делясь фотографиями и видео заснеженных улиц. Несмотря на то что в последние недели в регионе практически не было осадков, вчера в Екатеринбурге пошел сильный снег. Жители стали свидетелями снегопада, который, по традиции, должен был накрыть город еще в начале ноября.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!