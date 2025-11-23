После нескольких недель плюсовых температур и отсутствия осадков внезапный снегопад вызвал удивление и даже некоторое беспокойство среди горожан. На видео видно, как снег покрывает улицы Екатеринбурга.

Местные жители активно обсуждают погодные изменения в социальных сетях, делясь фотографиями и видео заснеженных улиц. Несмотря на то что в последние недели в регионе практически не было осадков, вчера в Екатеринбурге пошел сильный снег. Жители стали свидетелями снегопада, который, по традиции, должен был накрыть город еще в начале ноября.