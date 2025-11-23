Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Екатеринбург накрыло снегом с дождем. Видео

23 ноября 2025 в 13:56
В Екатеринбурге выпал снег с дождем

В Екатеринбурге выпал снег с дождем

Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбург накрыло сильным снегом с дождем. Очевидцы делятся в социальных сетях видеозаписями и удивляются по поводу резкого изменения погоды.

После нескольких недель плюсовых температур и отсутствия осадков внезапный снегопад вызвал удивление и даже некоторое беспокойство среди горожан. На видео видно, как снег покрывает улицы Екатеринбурга.

Местные жители активно обсуждают погодные изменения в социальных сетях, делясь фотографиями и видео заснеженных улиц. Несмотря на то что в последние недели в регионе практически не было осадков, вчера в Екатеринбурге пошел сильный снег. Жители стали свидетелями снегопада, который, по традиции, должен был накрыть город еще в начале ноября.

