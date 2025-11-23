Логотип РИА URA.RU
Свердловская область получит более трех миллиардов на молодежные мероприятий

23 ноября 2025 в 10:45
Паслер заявил, что субсидия рассчитана на проведение 140 мероприятий для молодежи

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Региональный центр молодежи в Свердловской области получит субсидию на проведение 140 мероприятий. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

«...разработали государственную программу по реализации молодежной политики и патриотического воспитания, которая рассчитана до 2030 года. Общий объем финансирования за пять лет составит три миллиарда триста тысяч рублей», — сказано в сообщении главы, опубликованном в telegram-канале.

Отмечается, что Центр патриотического воспитания имени Героя России Игоря Олеговича Родобольского также получит финансирование. Средства пойдут на проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Отчизна», областного патриотического форума «Урал — опорный край державы» и международного форума «Урал — национальная география».

Паслер подчеркнул важность поддержки талантливой и инициативной молодежи. По его словам, мероприятия объединяют и мотивируют молодежь на новые идеи.

