Свердловская область получит более трех миллиардов на молодежные мероприятий
Паслер заявил, что субсидия рассчитана на проведение 140 мероприятий для молодежи
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Региональный центр молодежи в Свердловской области получит субсидию на проведение 140 мероприятий. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«...разработали государственную программу по реализации молодежной политики и патриотического воспитания, которая рассчитана до 2030 года. Общий объем финансирования за пять лет составит три миллиарда триста тысяч рублей», — сказано в сообщении главы, опубликованном в telegram-канале.
Отмечается, что Центр патриотического воспитания имени Героя России Игоря Олеговича Родобольского также получит финансирование. Средства пойдут на проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Отчизна», областного патриотического форума «Урал — опорный край державы» и международного форума «Урал — национальная география».
Паслер подчеркнул важность поддержки талантливой и инициативной молодежи. По его словам, мероприятия объединяют и мотивируют молодежь на новые идеи.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!