Свердловская область получит более трех миллиардов на молодежные мероприятий

Региональный центр молодежи в Свердловской области получит субсидию на проведение 140 мероприятий. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

«...разработали государственную программу по реализации молодежной политики и патриотического воспитания, которая рассчитана до 2030 года. Общий объем финансирования за пять лет составит три миллиарда триста тысяч рублей», — сказано в сообщении главы, опубликованном в telegram-канале.

Отмечается, что Центр патриотического воспитания имени Героя России Игоря Олеговича Родобольского также получит финансирование. Средства пойдут на проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Отчизна», областного патриотического форума «Урал — опорный край державы» и международного форума «Урал — национальная география».

