В Екатеринбург не стало звезды «Уральского рабочего»
В возрасте 86 лет скончался журналист Борис Тимофеев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Екатеринбурге на 87-м году жизни скончался журналист Борис Тимофеев. Об этом сообщил председатель совета ветеранов Свердловского союза журналистов Иван Малахеев.
«Борис Петрович был одной из опор здания журналистского сообщества Среднего Урала. Невозможно представить его в прошедшем времени», — сказал Малахеев.
Коллеги подчеркивают выдающиеся способности Тимофеева, его обширные знания, а также уникальное умение тонко чувствовать слово и юмор. Отмечают его надежность и умение находить общий язык с людьми.
После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета в 1961 году Тимофеев начал свою карьеру на Красноярском краевом радио. Затем он вернулся в Свердловск и 12 лет работал в газете «На смену!». В 1976 году его пригласили в газету «Уральский рабочий», где он трудился до 2002 года.
