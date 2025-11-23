Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбург не стало звезды «Уральского рабочего»

На 87-м году жизни не стало легендарного журналиста Бориса Тимофеева
23 ноября 2025 в 17:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В возрасте 86 лет скончался журналист Борис Тимофеев

В возрасте 86 лет скончался журналист Борис Тимофеев

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге на 87-м году жизни скончался журналист Борис Тимофеев. Об этом сообщил председатель совета ветеранов Свердловского союза журналистов Иван Малахеев.

«Борис Петрович был одной из опор здания журналистского сообщества Среднего Урала. Невозможно представить его в прошедшем времени», — сказал Малахеев.

Коллеги подчеркивают выдающиеся способности Тимофеева, его обширные знания, а также уникальное умение тонко чувствовать слово и юмор. Отмечают его надежность и умение находить общий язык с людьми.

Продолжение после рекламы

После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета в 1961 году Тимофеев начал свою карьеру на Красноярском краевом радио. Затем он вернулся в Свердловск и 12 лет работал в газете «На смену!». В 1976 году его пригласили в газету «Уральский рабочий», где он трудился до 2002 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал