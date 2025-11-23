В Екатеринбург не стало звезды «Уральского рабочего»

«Борис Петрович был одной из опор здания журналистского сообщества Среднего Урала. Невозможно представить его в прошедшем времени», — сказал Малахеев.

Коллеги подчеркивают выдающиеся способности Тимофеева, его обширные знания, а также уникальное умение тонко чувствовать слово и юмор. Отмечают его надежность и умение находить общий язык с людьми.

После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета в 1961 году Тимофеев начал свою карьеру на Красноярском краевом радио. Затем он вернулся в Свердловск и 12 лет работал в газете «На смену!». В 1976 году его пригласили в газету «Уральский рабочий», где он трудился до 2002 года.