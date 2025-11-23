Снегопад прошел в Москве и Московской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве и Подмосковье прошел сильный снегопад, что создало сложные условия для водителей и потребовало от них повышенной внимательности на дорогах. При этом метеорологи прогнозируют на последнюю неделю ноября аномально теплую для этого времени года погоду с температурой до +3 градусов, что неизбежно приведет к образованию гололедицы из-за перепадов температур.

Неблагоприятные погодные условия также наблюдаются в ряде других российских регионов. В Тюмени из-за ледяного дождя дороги покрылись слоем льда, что привело к ДТП и сбоям в работе аэропорта, а в Санкт-Петербурге и Свердловской области синоптики предупреждают о осадках и гололедице на фоне неустойчивой погоды. Прогноз погоды на ближайшие дни — в материале URA.RU

В регионе прошел сильный снегопад. Водителей предупреждают о возможном образовании гололедицы и просят соблюдать осторожность на дорогах.

По данным метеорологов, последняя неделя ноября отличится аномально теплой погодой. В дневные часы температура воздуха в Москве может подняться до +3 градусов, что существенно превышает климатическую норму.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что до конца ноября настоящей зимы не предвидится. На протяжении всей следующей недели температура в столице будет выше нормы. Синоптики не прогнозировали снегопады, однако из-за перепадов температуры не исключается образование гололедицы.

На МКАД произошло массовое ДТП из-за гололедицы

На Московской кольцевой автодороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Авария с участием примерно десяти автомобилей случилась на внешней стороне МКАД, вблизи 19-го километра, ранним утром. Причиной ДТП стали несоблюдение скоростного режима и недостаточная дистанция между транспортными средствами в условиях скользкой дороги.

В предстоящий зимний период столичный регион неоднократно будет сталкиваться с неблагоприятными погодными условиями: гололедицей, снегом и мокрым снегом, которые делают дорожное покрытие скользким. Уже предстоящей ночью в Москве и области ожидаются гололед и ледяные дожди.

Как аккуратно тронуться на льду

Распространенной ошибкой водителей является применение на льду тактики, которая иногда срабатывает при выезде из глубокого снега. В случае со снегом порой эффективен резкий старт, однако на льду такой подход контрпродуктивен. Чем интенсивнее нажатие на педаль газа, тем быстрее колеса преобразуют ледяную поверхность в абсолютно гладкую, лишая автомобиль какого-либо сцепления с дорогой. В результате транспортное средство не может сдвинуться с места, передает Pravda.Ru.

Ситуация усугубляется для автомобилей, оснащенных нешипованной резиной, поскольку у них отсутствует возможность надежного сцепления с дорожным покрытием. Даже незначительное изменение оборотов двигателя приводит к пробуксовке, что еще больше снижает шансы на успешный выезд.

Оптимальная стратегия при попытке выехать с ледяного уклона заключается в использовании минимальных оборотов и технике «внатяг». Для обеспечения плавного движения необходимо дозировано подавать тягу. В случае с механической коробкой передач требуется аккуратная работа со сцеплением, а при автоматической трансмиссии — грамотное использование педали тормоза. Процесс выезда должен осуществляться следующим образом:

сцепление отпускается медленно, практически до появления вибрации двигателя;

подача газа должна быть максимально мягкой, с минимальным ходом педали;

как только колеса начнут находить сцепление с поверхностью, необходимо тщательно балансировать между движением и пробуксовкой.

Такой подход позволяет передать на колеса минимально необходимый, но достаточный крутящий момент. Двигатель работает равномерно, без резких скачков, а колеса успевают «ухватиться» за мельчайшие неровности ледяного покрытия.

Обледенение парализовало дороги в Тюмени

В Тюмени сложились опасные условия для передвижения из-за обледенения. Накануне в городе прошел дождь, в результате которого льдом покрылись перила, растения и дорожное полотно.

Из-за образовавшейся на дорогах ледяной корки произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Сложные метеоусловия стали причиной задержки рейсов в тюменском аэропорту «Рощино». Местные жители прибегали к необычным способам передвижения: например, один из горожан воспользовался коньками для перемещения по тротуарам.

По информации Инфоцентра, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются дожди, которые перейдут в мокрый снег, ветер с порывами до 17 м/с, усиление гололедицы, а также налипание снега на линии электропередачи и деревья.

Прогноз погоды на воскресенье и понедельник в Москве

В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры, которые будут переходить через нулевую отметку. Причина таких метеорологических условий — воздействие атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, заявили в Гидрометцентре России в telegram-канале.

21 ноября 2025 года в центральной части Европейской России прогнозируются осадки различной интенсивности: дождь, мокрый снег и снег. В некоторых районах возможно образование тумана, гололеда и налипание мокрого снега. Также есть вероятность появления гололедицы. Средняя суточная температура воздуха в этот период будет незначительно превышать климатическую норму. В воскресенье в регионе ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне от 0 до –2, днем — от –1 до +1 градусов.

В столице сегодня погодные условия будут определяться антициклоном. В связи с повышением атмосферного давления в небе появятся просветы, и жители региона смогут увидеть солнце, которое редко радует в ноябре. Осадки не ожидаются, однако местами сохранится гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, в области — от 0 до +3. Ветер будет дуть с северо-западной стороны с переходом на юго-восточную, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление повысится и достигнет 753 мм рт. ст., что превышает норму.

В понедельник прогнозируется мокрый снег, который в течение дня перейдет в дождь. Ночью и утром возможны гололед и ледяные дожди. Количество осадков местами может достичь 8–13 мм, что составляет примерно четверть от месячной нормы ноября. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от 0 до –2, днем — от +4 до +6 градусов.

Прогноз погоды в Свердловской области

Гололед и мокрый снег ожидаются в Свердловской области Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

24 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На крайнем юге и севере региона ночью местами возможен небольшой снег. В некоторых районах прогнозируется гололед, на дорогах — гололедица. Ветер западный, со скоростью 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит от −9 до −4 градусов, днем — от −5 до 0. В Екатеринбурге ночью ожидается слабый снег, температура воздуха составит −5, днем без осадков, температура около −1 градуса, заявили в Уральском Гидрометцентре в telegram-канале.

25 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах возможен небольшой снег, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный и южный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от −8 до −3 градусов, днем — от +1 до +6. В Екатеринбурге ночью без осадков, температура воздуха составит −4, днем возможен небольшой дождь, температура около +4 градусов.

26 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ветер западный, со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от −6 до −1 градуса, днем — от −3 до +2. В Екатеринбурге без существенных осадков, температура воздуха ночью −2 днем около 0 градусов.

Санкт-Петербург: погодные условия под влиянием периферии циклона

В Санкт-Петербурге сегодня погодные условия будут определяться периферией циклона, центр которого располагается над Ботническим заливом. Прогнозируется преимущественно облачная погода с небольшими осадками — дождем, местами с мокрым снегом. Также ожидается усиление ветра, что может привести к нагонным явлениям и повышению уровня воды в реке Неве, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус в telegram-канале.