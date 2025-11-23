Тренер «Урала» оценил текущую ситуацию в команде
Ромащенко заявил, что намерен сохранить подход к контролю мяча
Фото: Александр Стародумов © URA.RU
Тренер футбольного клуба «Урал» Мирослав Ромащенко поделился видением текущей ситуации в команде. По его словам, положение клуба вполне позитивное, сообщает клубная пресс-служба.
«В целом позитивно все оцениваю. У нас есть от чего оттолкнуться и сделать тройной прыжок», — приводит слова Ромащенко пресс-служба.
Он также добавил, что намерен сохранить подход к контролю мяча, который был продемонстрирован в первых матчах, и заверил, что команда обязательно вернется к нему. Сейчас «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона страны, набрав 40 очков. Следующий матч команда проведет 29 ноября — на выезде против ульяновской «Волги».
