Главный конкурент «Урала» разгромно победил в матче Первой лиги

Воронежский «Факел» одержал победу над «Уфой» со счетом 4:0
23 ноября 2025 в 19:01
Фото: Илья Московец © URA.RU

Воронежский «Факел» одержал уверенную победу над «Уфой» в матче 20-го тура Первой лиги. По итогам матча счет составил 4:0, сообщает пресс-служба клуба.

«Разгромная победа. Гарантировали себе первое место по итогам первой части сезона!», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

«Факел» продемонстрировал высокий уровень игры и уже в первые минуты матча захватил инициативу. Уже на второй минуте нападающий Николай Гиоргобиани открыл счет, а через четыре минуты защитник Альберт Габараев удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Белайди Пуси реализовал пенальти, а на 64-й минуте Абдула Багамаев установил окончательный счет — 0:4.

После этой победы воронежский «Факел» продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги с 45 очками. На втором месте — екатеринбургский «Урал» с 40 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся столичная «Родина» и костромской «Спартак».

