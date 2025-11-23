Главный конкурент «Урала» разгромно победил в матче Первой лиги

«Факел» разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги Фото: Илья Московец © URA.RU

Воронежский «Факел» одержал уверенную победу над «Уфой» в матче 20-го тура Первой лиги. По итогам матча счет составил 4:0, сообщает пресс-служба клуба.

«Разгромная победа. Гарантировали себе первое место по итогам первой части сезона!», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

«Факел» продемонстрировал высокий уровень игры и уже в первые минуты матча захватил инициативу. Уже на второй минуте нападающий Николай Гиоргобиани открыл счет, а через четыре минуты защитник Альберт Габараев удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Белайди Пуси реализовал пенальти, а на 64-й минуте Абдула Багамаев установил окончательный счет — 0:4.

Продолжение после рекламы