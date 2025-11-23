В парке Маяковского из-за погоды не работают аттракционы
23 ноября 2025 в 14:43
Аттракционы парка Маяковского не работают из-за мокрой погоды
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В парке Маяковского не работают все аттракционы. Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Друзья, обратите внимание — сегодня все аттракционы не работают из-за мокрой погоды», — сказано в сообщении. Новость опубликована в соцсетях парка.
Посетители парка не смогут воспользоваться аттракционами в течение всего дня. Уточняется, что нельзя будет кататься и на Т-Горке.
