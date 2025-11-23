Логотип РИА URA.RU
Уральский боксер Абдуллаев нокаутировал аргентинца и завоевал титул чемпиона. Фото

23 ноября 2025 в 09:33
Абдуллаев срубил своего соперника двумя мощными двойками

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский боксер Заур Абдуллаев завоевал титул чемпиона WBA Gold в первом полусреднем весе. В главном бою вечера на турнире RCC Boxing Promotions он нокаутировал аргентинца Альберто Ролдана, уточняет пресс-служба RCC.

«Заур уверенно начал поединок. Абдуллаев жестко работал передней рукой, плотно бил по корпусу, использовал джеб и постоянно поддавливал аргентинца», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении также отмечается, что Абдуллаев успешно дебютировал в новом весе. Во время поединка, в середине шестого раунда, он нанес сопернику два мощных удара, после чего Ролдан оказался в углу ринга. Команда аргентинского боксера признала поражение, выбросив полотенце.

На протяжении всего боя уралец перебивал соперника, эффективно работая передней рукой и грамотно защищаясь. Ролдан пытался взрываться сериями ударов, но большинство из них приходились по блоку. В третьем раунде Абдуллаев почти отправил соперника в нокдаун, но гонг спас аргентинца.

Абдуллаев завоевал титул чемпиона WBA Gold в первом полусреднем весе

Фото: пресс-служба RCC

