Уральский боксер Абдуллаев нокаутировал аргентинца и завоевал титул чемпиона. Фото
Абдуллаев срубил своего соперника двумя мощными двойками
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Уральский боксер Заур Абдуллаев завоевал титул чемпиона WBA Gold в первом полусреднем весе. В главном бою вечера на турнире RCC Boxing Promotions он нокаутировал аргентинца Альберто Ролдана, уточняет пресс-служба RCC.
«Заур уверенно начал поединок. Абдуллаев жестко работал передней рукой, плотно бил по корпусу, использовал джеб и постоянно поддавливал аргентинца», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что Абдуллаев успешно дебютировал в новом весе. Во время поединка, в середине шестого раунда, он нанес сопернику два мощных удара, после чего Ролдан оказался в углу ринга. Команда аргентинского боксера признала поражение, выбросив полотенце.
На протяжении всего боя уралец перебивал соперника, эффективно работая передней рукой и грамотно защищаясь. Ролдан пытался взрываться сериями ударов, но большинство из них приходились по блоку. В третьем раунде Абдуллаев почти отправил соперника в нокдаун, но гонг спас аргентинца.
Абдуллаев завоевал титул чемпиона WBA Gold в первом полусреднем весе
Фото: пресс-служба RCC
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!