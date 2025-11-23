Как улететь из Екатеринбурга с огромной скидкой

Авиаперелеты стали доступнее для пассажиров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Субсидированные рейсы из Екатеринбурга предоставляют возможность определенным категориям граждан воспользоваться авиаперелетами по сниженным тарифам. Программа направлена на поддержку социально незащищенных слоев населения и включает направления в различные города России. Кто может воспользоваться и на каких условиях — в материале URA.RU.

Кто может воспользоваться субсидированной перевозкой

Право на приобретение авиабилетов по субсидированным тарифам имеют строго определенные категории граждан. В этот перечень входят пассажиры в возрасте до 23 лет, что позволяет сделать перелеты более доступными для студенческой молодежи и молодых специалистов.

Также льготой могут воспользоваться женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет, что соответствует общероссийским тенденциям социальной поддержки старшего поколения. Отдельное внимание уделяется гражданам с ограниченными возможностями здоровья: право на субсидированный перелет имеют инвалиды I группы всех возрастов, а также лица, их сопровождающие, что критически важно для обеспечения мобильности данной категории пассажиров.

Аналогичное право распространяется на детей-инвалидов всех групп и их сопровождающих, а также на инвалидов с детства II или III групп. Многодетные семьи также включены в программу поддержки — для подтверждения статуса необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие этот статус. Помимо этого, специальными условиями могут воспользоваться граждане, не достигшие 18-летнего возраста, на имя которых на определенный период текущего года оформлена официальная путевка во Всероссийский детский центр «Океан».

Ограничения на количество билетов

Однако возможность приобретения билетов по льготным тарифам не безгранична и регулируется на законодательном уровне. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 2478 от 25 декабря 2021 года установлены четкие количественные ограничения на приобретение авиабилетов по субсидированным тарифам.

Согласно этому нормативному акту, один пассажир может приобрести не более четырех авиабилетов по маршруту «в одну сторону». Если же речь идет о маршруте «туда и обратно», то максимальное количество билетов ограничивается двумя. Также возможна комбинация: не более двух билетов «в одну сторону» и не более одного билета по маршруту «туда и обратно».

При обращении за приобретением авиабилетов по субсидированным маршрутам сверх установленного количества договор воздушной перевозки не будет заключен. Если после заключения договора будет выявлено, что пассажир ранее приобрел максимально установленное количество билетов, договор может быть расторгнут авиакомпанией в одностороннем порядке.

Условия перевозки по субсидированному тарифу

В тариф входят: класс перелета — «Эконом»; ручная кладь — 1 место весом до 10 кг и габаритами 55 х 40 х 20 см (В х Д х Ш); багаж — 1 место весом до 23 кг (не более 203 см в сумме трех измерений и не более 100 см любой из сторон). Возврат билета разрешен до окончания регистрации на рейс (со сбором), после вылета рейса возврат запрещен.

Особенности для многодетных семей

Для оформления перевозки по субсидированным тарифам необходимо представить: действующее на дату вылета удостоверение многодетной семьи установленного образца; в случае электронного документа — распечатанную копию, заверенную органом социальной защиты. В удостоверении должен быть указан срок действия, установленный для мер социальной поддержки.