В Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область) в составе экспозиции находится подводная лодка «Нептун». Она год находилась на реставрации, а впервые гости комплекса смогли увидеть ее в сентябре. Субмарина построена в единственном экземпляре. URA.RU подробно рассказывает о необычном экспонате.

«Наш экскурсионный аппарат — это пусть маленькая, но настоящая подводная лодка. С технической точки зрения он является полуторакорпусной подводной лодкой. Мы видим прочный корпус цилиндрической формы, который способен выдерживать большое давление, — лодка могла погружаться на глубину до 60 метров, и легкий водопроницаемый корпус, в котором находились отсеки аккумуляторных батарей, балластные цистерны. Там же находились гермобоксы, из которых осуществлялась разводка по всей подводной лодке. Она электрическая, в ней нет дизель-мотора, поэтому питалась исключительно от аккумуляторных батарей. В движение подлодка приводилась при помощи электромоторов, точнее, грибных колонок, которые разделялись по своему назначению», — рассказал главный специалист по реставрации Григорий Нагибин.

Во время реставрации возникли сложности с иллюминаторами. «То, что мы видим, это одно стекло, триплекс, достаточно небольшой толщины, около двух сантиметров. За ним находится впрессованный в резиновый герметик второй иллюминатор, который представляет собой собранный из четырех слоев триплекс толщиной около 5-6 сантиметров», — пояснил Нагибин.

Также на «Нептуне» находились металлические запаянные короба с системой химической регенерации воздуха. Внутри ящиков были специальные пластины, которые могли обеспечить кислородом одного человека на 64 часа, либо 64 человека на один час. «Они отличаются повышенной взрыво- и пожароопасностью, поэтому при осуществлении реставрационных работ нам пришлось с соблюдением всех мер безопасности удалить их из лодки.

Подводная лодка, рассчитанная на перевозку 44 туристов, по своим техническим параметрам опережала зарубежные образцы того периода, что стало возможным благодаря использованию пульта управления, основанного на полупроводниковых электронных вычислительных машинах.

Судно построили 15 ноября 1989 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске. Уже в сентябре следующего года оно совершило свое первое подводное погружение в районе Соловецких островов в акватории Белого моря. В дальнейшем на подлодке проводились испытания и экскурсии в Карибском море. В 2012 году «Нептун» получил статус памятника науки и техники.

Долгие годы «Нептун» переходил из одних частных рук в другие, из него даже планировали сделать плавучее кафе в Москве, но в итоге доставили в Верхнюю Пышму. Подводную лодку везли по суше 1500 километров на тяжелой технике.