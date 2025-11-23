«Уралмаш» прервал серию поражений, победив «Пари НН» в Единой лиги ВТБ
«Уралмаш» победил в домашних стенах «Пари НН» со счетом 73:72
Фото: Александр Стародумов © URA.RU
В Екатеринбурге «Уралмаш» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 73:72, сообщает пресс-служба клуба.
«Победа! 73:72», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что «Уралмаш» прервал двухматчевую серию поражений команды.
Ключевую роль в успехе екатеринбургских баскетболистов сыграл американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 12 очков, шесть подборов, шесть передач, один блок-шот и четыре потери при коэффициенте эффективности «+21».
У гостей наиболее эффективным игроком стал российский центровой Илья Карпенков. На его счету 14 очков, девять подборов, пять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+26».
