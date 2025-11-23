Екатеринбурженка вошла в историю шахмат, обыграв всех на Чемпионате мира

Чемпионат проходил в Испании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбурженка Лея Гарифуллина в составе сборной России одержала победу на командном чемпионате мира среди женщин в Линаресе. За весь турнир российские спортсменки не проиграли ни матча. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения — это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы. Поздравляю нашу команду с волевой победой на этом сложнейшем соревновании и желаю всем новых успехов!» — заявил Филатов. Его слова приводит ТАСС.

Всего в состав входит несколько спортсменок со всей России: — Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Анна Шухман, Ольга Гиря и уралочка Лея Гарифуллина. Сейчас шахматы являются крайне популярным видом спорта в Свердловской области. Более 33 тысяч жителей увлекаются и занимаются этим видом спорта.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что Гарифуллиной помогает основатель и владелец группы компаний «Сима Ленд» Андрей Симановский. Она является воспитанницей Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова. Текущий год стал самым результативным в карьере Гарифуллиной.