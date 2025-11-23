Екатеринбурженка эффектно дебютировала на Чемпионате мира по шахматам

Гарифуллина за 24 хода обыграла шахматистку из Испании Фото: Илья Московец © URA.RU

В испанском городе Линарес проходит чемпионат мира по шахматам среди женских команд. В составе сборной России выступает международный гроссмейстер из Екатеринбурга Лея Гарифуллина, сообщает пресс-служба Сима-Ленда.

«Участие Леи Гарифуллиной в командном чемпионате мира среди женщин в составе сборной России стало дебютом в ее шахматной биографии», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что российские спортсменки обыграли национальные сборные Казахстана, США, Испании, Азербайджана и Перу.

В сообщении добавили, что одной из самых ярких побед на турнире стала игра Гарифуллиной против 28-летней Муселлас Гарсия-Кастани из Испании: российская шахматистка заставила соперницу признать поражение уже на 24-м ходу. В составе российской команды, помимо свердловчанки, выступают гроссмейстеры Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Ольга Гиря,, 16-летняя Анна Шухман и международный мастер Полина Шувалова

