Люкс за копейки: пять мест в Екатеринбурге для охоты за винтажом и европейскими брендами

Брендовые вещи нередко встречаются в секонд-хендах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге комиссионные магазины и секонд-хенды предлагают не только подержанные вещи, но и новые брендовые — порой даже с бирками и по низким ценам. Где можно найти уникальные и винтажные предметы гардероба — в подборке URA.RU.

«Баско Пати»

Одна из самых популярных и крупных городских сетей предлагает купить вещи из Бельгии, Германии, Италии и Голландии. При тщательном поиске можно даже найти брендовые вещи, например, Polo Ralph Lauren, Ben Sherman, а также всем известные Nike, Adidas, Under Armour, Gap, Zara, H&M. Во время завоза не самое выгодное место, но при этом есть система скидок, которая с каждой неделей идет на повышение, так что одежду можно купить и за 500 рублей.

Часто в подобных магазинах можно найти винтажные вещи Фото: Никита Сабашников © URA.RU

«Шувакиш»

В Ельцин Центре работает магазин, где можно окунуться в атмосферу 1990-х годов. На полках представлены винтажные вещи, например, итальянские джинсы того времени, одежда брендов вроде Levi's, горнолыжные куртки, олимпийки, рубашки, пиджаки и свитера. Здесь также представлены украшения из США, посуда и другие редкие предметы, которые могут заинтересовать коллекционеров и любителей старины.

Best Market

Место привлекает внимание тем, что здесь представлена одежда из Европы. Практически все вещи в магазине — в единственном экземпляре, что делает шопинг особенно интересным для тех, кто ищет нечто особенное. На площадке также можно найти одежду с этикетками из прошлых коллекций популярных брендов.

Секонды особенно любят те, кто готов тратить время ради ценных находок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Винтаж-кураж и антураж»

Место привлекает внимание любителей винтажных вещей. Здесь можно найти не только одежду, но и предметы интерьера, посуду из 70-х и 80-х годов, необычные украшения, дисковые телефоны, проигрыватели, книги и игрушки.

«ZиgZag Удачи»