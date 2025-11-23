Ремонт закончится до конца ноября Фото: telegram-канал Владислава Пинавева

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) завершается капремонт Доски Почета. Работы по обновлению мемориала планируют закончить до конца ноября 2025 года. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Когда обновляли пилоны на площади Славы к 80‑летию Победы, стало ясно: недопустимо, чтобы рядом с новыми объектами Доска Почета оставалась в неудовлетворительном состоянии. Было принято решение о ее капремонте, чтобы весь мемориальный комплекс выглядел достойно и цельно», — пояснил глава города в своем telegram-канале.