Пушилин: Киев пытается отвлечь ВС РФ, направляя бойцов к Роднинскому

Пушилин объяснил тактику противника, действующего в направлении Роднинского Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киев направляет наиболее «замотивированные» подразделения в сторону Родинского. Это делается для того, чтобы отвлечь Вооруженные силы РФ от освобождения красноармейско-димитровской агломерации. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник на Добропольском участке, это все взаимосвязано, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее самые замотивированные подразделения своих боевиков. И задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется в виду, красноармейско-димитровской агломерации», — сообщил глава ДНР в своем telegram-канале.