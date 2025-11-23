Логотип РИА URA.RU
Пушилин: Киев пытается отвлечь ВС РФ, направляя бойцов к Роднинскому

24 ноября 2025 в 04:07
Пушилин объяснил тактику противника, действующего в направлении Роднинского

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киев направляет наиболее «замотивированные» подразделения в сторону Родинского. Это делается для того, чтобы отвлечь Вооруженные силы РФ от освобождения красноармейско-димитровской агломерации. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник на Добропольском участке, это все взаимосвязано, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее самые замотивированные подразделения своих боевиков. И задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется в виду, красноармейско-димитровской агломерации», — сообщил глава ДНР в своем telegram-канале.

Красноармейское направление остается одним из наиболее активных участков боевых действий в ДНР. Российские подразделения продолжают наступление в районе Красноармейска, преодолевая сопротивление противника, при этом украинское командование вынуждено перебрасывать в район города дополнительные силы, что ослабляет его позиции на других участках фронта. Попытки противника отвлечь силы РФ от красноармейско-димитровской агломерации связаны с развитием ситуации на этом направлении.

