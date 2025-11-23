Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои самолеты в Кольцово

В Екатеринбурге три самолета отклонились от расписания
24 ноября 2025 в 04:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолеты отклонились от расписания на несколько часов

Самолеты отклонились от расписания на несколько часов

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

Согласно расписанию, рейс «Уральских Авиалиний» U6-2950 из Еревана должен был приземлиться в Екатеринбурге еще в 19:50 23 ноября. Судя по новому графику, посадка пройдет около 04:00 24 ноября.

Самолет Utair UT-280 по направлению в Тюмень задерживается на вылет из Екатеринбурга. Рейс перенесли на девять часов, пассажиры покинуть столицу Урала только в 07:00 24 ноября. Рейс Red Wings WZ-1041 в Кемерово также сбился с расписания. Самолет вылетит из Екатеринбурга в 04:30, спустя три часа задержки.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиаперевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал