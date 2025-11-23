Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои самолеты в Кольцово

Самолеты отклонились от расписания на несколько часов Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В аэропорту Кольцово с задержкой в восемь часов должен приземлиться самолет из Еревана. Еще два рейса, на этот раз из екатеринбургской авиагавани, задерживаются на всю ночь. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

Согласно расписанию, рейс «Уральских Авиалиний» U6-2950 из Еревана должен был приземлиться в Екатеринбурге еще в 19:50 23 ноября. Судя по новому графику, посадка пройдет около 04:00 24 ноября.

Самолет Utair UT-280 по направлению в Тюмень задерживается на вылет из Екатеринбурга. Рейс перенесли на девять часов, пассажиры покинуть столицу Урала только в 07:00 24 ноября. Рейс Red Wings WZ-1041 в Кемерово также сбился с расписания. Самолет вылетит из Екатеринбурга в 04:30, спустя три часа задержки.

