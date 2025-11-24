Свердловчанин внезапно умер прямо на проезжей части. Фото
Мужчину обнаружили после случившийся аварии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 23 ноября посреди дороги мужчине стало плохо за рулем. Его машина протаранила легковушку. На место быстро приехала скорая помощь, однако спасти водителя не удалось. Об этом рассказали очевидцы.
«Смотрим, подъехали ритуальщики и погрузили в катафалк тело, завернутое в черный пакет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Мужчина погиб еще до аварии.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
