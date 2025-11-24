Последняя неделя осени принесет свердловчанам тепло
Самым холодным днем недели станет понедельник 24 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Последняя неделя осени в Свердловской области обещает быть теплой. Почти все дни будут значительно выше температурных норм. Исключением станет только понедельник 24 ноября. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В Свердловской области ожидается очередная теплая неделя. Средняя температура за период прогнозируется выше нормы на 4-9 градусов. Количество осадков близко к норме, порядка 5-10 мм за неделю», — сказано в прогнозе.
В Екатеринбурге 24 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут -1, а к ночи это значение опустится до -5 градусов. Порывы ветра не будут превышать шести метров в секунду.
Уже во вторник 25 ноября столбики термометров поползут вверх. В среднем, по всей области ожидается околонулевая температура днем и чуть холоднее по ночам.
