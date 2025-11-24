Логотип РИА URA.RU
Синоптики раскрыли, каким будет декабрь в Свердловской области. Скрин

В середине декабря в Екатеринбурге ожидаются снегопады
24 ноября 2025 в 08:20
Снегопад ожидается в середине декабря

Снегопад ожидается в середине декабря

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Декабрь принесет в Свердловскую область зимние холода, но не сразу. Начало месяца пройдет под эгидой тепла и околонулевых температур. Об этом сообщает сервис Гисметео.

Согласно прогнозу, температура будет снижаться постепенно. Первые десять дней ожидаются самыми теплыми: столбики термометров не будут опускаться ниже -8 градусов. Вторая декада принесет в область значительные снегопады. Осадки будут идти несколько дней подряд, при этом установится стабильная отрицательная температура. В последней «десятке» месяца уже стоит ждать похолоданий ниже -10 градусов. Морозы будут плавно нарастать к концу месяца.

Конец осени в Свердловской области также ожидается теплым. Холодным днем станет только последний понедельник ноября, в то время как в остальные дни будут положительные и нулевые температуры.

Начало месяца будет теплым

Фото: скрин сервиса Гисметео

