Снегопад ожидается в середине декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Декабрь принесет в Свердловскую область зимние холода, но не сразу. Начало месяца пройдет под эгидой тепла и околонулевых температур. Об этом сообщает сервис Гисметео.

Согласно прогнозу, температура будет снижаться постепенно. Первые десять дней ожидаются самыми теплыми: столбики термометров не будут опускаться ниже -8 градусов. Вторая декада принесет в область значительные снегопады. Осадки будут идти несколько дней подряд, при этом установится стабильная отрицательная температура. В последней «десятке» месяца уже стоит ждать похолоданий ниже -10 градусов. Морозы будут плавно нарастать к концу месяца.

Конец осени в Свердловской области также ожидается теплым. Холодным днем станет только последний понедельник ноября, в то время как в остальные дни будут положительные и нулевые температуры.

Продолжение после рекламы