Захват заложника, приговор «смотрящему» и душитель детей: 10 свердловских событий недели

«Смотрящего» Гасанова приговорили к 13 годам лишения свободы

В Екатеринбурге продолжается суд над редактором URA.RU Денисом Аллаяровым, который уже шестой месяц находится в СИЗО. На этой неделе был допрошен Андрей Карпов — родной дядя журналиста, экс-начальник УгРО ОП №10, который запутался в показаниях. Обсуждали на минувшей неделе и приговор Марселю Гасанову, задержание душителя-балалаечника , а также резкое похолодание после плюсовых температур. Какие еще важные события произошли в регионе с 17 по 23 ноября, читайте в традиционном дайджесте URA.RU.

Дядя Аллаярова запутался в показаниях

В Екатеринбурге 21 ноября прошел допрос дяди редактора URA.RU Дениса Аллаярова — экс-полицейского Андрея Карпова. Он путался в показаниях и более 40 раз ответил на вопросы «не знаю», «не помню». Поскольку обвинение против журналиста строится исключительно на словах Карпова, расхождения в показаниях могут поставить под сомнение обвинение против племянника.

Так, Карпов в разное время называл разную сумму «взятки», давал противоречивую информацию относительно того, когда и при каких обстоятельствах он встречался с племянником и якобы договаривался о передачи сводки за деньги. В ходе заседания защита Аллаярова обратила внимание на тот факт, что к протоколу допроса Карпова от 17 июля приобщены выписки с карт, которые датированы 21 июля — то есть несколькими днями позднее самого допроса. Каким образом «улики из будущего» фигурируют в деле, экс-полицейский объяснить не смог, как и многое другое.

Денис Аллаяров признавал, что получал от дяди оперативную информацию, но отрицает, что платил за нее. Сотрудники агентства заявляли в суде, что на передаваемых материалах не стояло пометок «Секретно» и «Для служебного пользования». Сам Карпов не смог пояснить в суде, должны ли быть подобные пометки на сводках. Он проходит обвиняемым по трем уголовным делам и содержится под домашним арестом после сделки со следствием — в отличие от племянника, который полгода сидит за решеткой.

Первоуралец угрожал взрывом и брал заложницу

В Первоуральске мужчина взял в заложники сожительницу и угрожал взорвать гранату в многоэтажном доме на улице Малышева. На месте происшествия работали силовики, которые эвакуировали жильцов, а здание отключили от газа.

Мужчину, который угрожал взорвать гранату, доставили в отдел полиции. Им оказался 52-летний Азат Фахретдинов. Женщину освободили, она не пострадала. Правоохранители не обнаружили у дебошира оружия. Суд отправил его за решетку до 17 января. Мотивы поступка наверняка неизвестны, есть лишь версия, что мужчина, будучи пьян, приревновал сожительницу. Сам Фахретдинов вину не признает.

Алексей Орлов стал кандидатом в мэры

Президиум регионального политического совета Свердловского отделения партии «Единая Россия» выбрал кандидатуру на пост главы Екатеринбурга. Члены президиума поддержали действующего мэра Алексея Орлова. Теперь его кандидатуру должна согласовать конкурсная комиссия. После этого губернатор Денис Паслер направит в гордуму список кандидатов, и та утвердит нового главу.

Свердловского «смотрящего» посадили на 13 лет

Свердловский областной суд вынес приговор Марселю Гасанову по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей. Услышав суровый приговор, мама осужденного разрыдалась, с женщиной случилась истерика. Она рвалась в клетку к сыну, кричала, что он невиновен, а потом и вовсе упала в обморок.

По версии следствия, осенью прошлого года Гасанов стал «смотрящим» за регионом. Марселя задержали зимой в его особняке и отправили в СИЗО-1. Пока Гасанов сидел за решеткой, ему вменили еще два эпизода — оскорбление сотрудника ГУФСИН и угрозы в его адрес. В прошлом Марсель уже был судим за разбой, а также получал условное наказание за хранение оружия.

На железной дороге горел грузовой поезд

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги загорелся хвост грузового поезда. Сгорели восемь цистерн, а общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Это привело к массовым задержкам поездов. Из-за происшествия было перенесено 14 рейсов, работы по восстановлению длились два дня и были завершены 21 ноября. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Сливко

В Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил под стражу Артема Ваганова — 33-летнего руководителя детского ансамбля «Обертон» школы № 17. Мужчину обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетних. По данным следствия, Ваганов приводил воспитанников к себе домой и душил их пакетом. Педагог платил детям за участие в «играх». Сам музыкант признал, что предлагал деньги, но отрицает обвинения в покушении на убийство. Жуткий нюанс: один из аккаунтов педагога в соцсетях назван в честь советского маньяка Анатолия Сливко, который душил детей и убил семерых мальчиков.

Губернатор Паслер переназначил трех министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Свои должности сохранили Светлана Тренихина (минобр), Денис Мамонтов (минприроды) и Леонид Рапопорт (минспорта). Новые назначения вступили в силу 21 ноября 2025 года.

Савинова рассказала о реформе в роддомах

Замгубернатора — министр свердловского здравоохранения Татьяна Савинова ответила на вопросы уральцев в прямом эфире и анонсировала реформу в нескольких роддомах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. Там введут салютогенный дизайн: родильные залы оформят в стиле античного дворца, моря, леса и др. Родовые палаты также оборудуют санузлами, ваннами, шведскими стенками, фитболами, гамаками и другими элементами, которые могут облегчить процесс родов. Министр выразила надежду, что такие изменения сделают роды более желанными и привлекательными, что в будущем поспособствует повышению рождаемости.

Помимо этого Савинова во время прямого эфира объяснила, что роддом на улице Дагестанской в Екатеринбурге закроют, потому что он небезопасен для рожениц. Пациенток перенаправят в другое медицинское учреждение, а персонал трудоустроят.

Само здание передадут областному онкодиспансеру — потребность в новой клинике высока, так как за последние 25 лет в области заболеваемость онкологией выросла в два раза.

В Свердловской области открыли важный участок трассы до Казани

На трассе Р-351, которая является частью федеральной трассы М-12, открыли новый участок — обход города Богданович. В открытии принял участие губернатор Денис Паслер, который отчитался о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по ВКС. Глава региона отметил, что новая дорога упростит доставку грузов и положительно скажется на жизни уральцев. Участок оснащен четырьмя мостами и путепроводами. Реконструкция участков трассы Р-351 в тюменском направлении продолжается в рамках создания скоростной магистрали М-12 «Восток».

К 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет логическим продолжением федеральной трассы, связывающей Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны. Местные жители радуются изменениям: по словам одной из жительниц Богдановича, раньше из-за постоянного потока фур в городе было шумно и грязно, а дороги приходили в негодность.

Екатеринбург накрыло долгожданным снегом

После долгих плюсовых температур и отсутствия осадков Екатеринбург и близлежащие территории накрыл сильный снегопад с дождем. Из-за непогоды возникли аварийные ситуации на дорогах, задержки рейсов и пробки.

Так, на Егоршинском подходе и Сибирском тракте произошло несколько аварий, а две иномарки столкнулись в Каменске-Уральском. Еще одна авария произошла в сторону села Балтым под Верхней Пышмой, где пострадал автобус. На Пермском тракте в сторону Екатеринбурга образовались большие пробки, большие количество машин стояло в Нижнесергинском районе.