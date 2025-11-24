Доходный дом Первушина возвели в 1906 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева стоит здание, чей нарядный, почти сказочный облик приковывает взгляд прохожих. Его украшают купола, лепнина и эркеры. Доходный дом купца Евгения Первушина — не просто памятник, это свидетель, хранящий в своих стенах память о купеческом размахе, суровых военных годах и голосе, который слышала вся страна. О здании, где переплелись судьбы крепостных, ставших миллионерами, и диктора, ставшего личным врагом Гитлера — в материале URA.RU.

Купеческий рассвет: мука, золото и каменная твердыня

Великолепный г-образный особняк был возведен в 1906 году, в эпоху, когда Екатеринбург стремительно превращался из губернского города в мощный промышленный центр. Заказчиком строительства выступил купец второй гильдии Евгений Иванович Первушин, представитель знаменитой на Урале династии мукомолов. История этой семьи — готовый сюжет для романа о предпринимательском успехе. Основатель династии Иван Первушин начинал как крепостной крестьянин. Получив вольную, он сумел не только выстоять, но и разбогатеть, заложив основу семейного дела.

К концу XIX века его сыновья, среди которых был и Евгений, уже владели собственными мельницами и сетью продуктовых лавок. Первушины были предпринимателями новой формации: они не боялись внедрять инновации, грамотно проводили модернизацию производства, что позволило им не только увеличить объемы, но и значительно повысить качество муки.

Продолжение после рекламы

Венцом их успеха стало получение Большого золотого креста на престижной Всемирной продуктовой выставке в Брюсселе в 1904 году. Дела шли более чем успешно, и строительство доходного дома в престижном районе города стало закономерной и выгодной инвестицией, символом прочности и статуса клана Первушиных.

Для реализации амбициозного проекта был приглашен столичный архитектор Павел Заруцкий, что само по себе говорило о вкусе и достатке заказчика. Заруцкий создал проект, гармонично сочетавший в себе элементы эклектики с преобладанием «барочной» пышности и лаконичных линий модерна.

Здание, замкнувшее границу квартала, было спроектировано с четким коммерческим расчетом. Первый этаж с отдельными входами отводился под престижные магазины и торговые лавки. Второй этаж, также с независимым входом, планировалось сдавать под фешенебельные жилые квартиры. В особняке имелся подвал, из-за чего его нередко называли домом с двойным дном.

Фасады дома были щедро украшены лепниной: волюты, гирлянды, филенчатые рельефы и акротерии создавали сложный и нарядный рисунок. Особенно выделялся угловой эркер, опиравшийся на мощные консоли и увенчанный изящным куполом. Силуэт здания завершали три башенки с флюгерами и крутая мансардная крыша, первоначально покрытая лемехом (деревянной черепицей), что придавало постройке сходство со старинными теремами.

Эпоха перемен: от казначейства до радиорубки

Первыми арендаторами дома, что характерно для делового центра города, стали не магазины, а государственные учреждения. Второй этаж заняло Екатеринбургское уездное казначейство, а также разместились уездный суд и присутствие по воинской повинности. Таким образом, в стенах особняка решались финансовые, судебные и даже армейские вопросы уезда.

Революция 1917 года круто изменила судьбу дома, как и судьбы его владельцев. Здание было национализировано. Евгений Первушин с сыновьями в 1919 году покинули Екатеринбург с отступающими войсками адмирала Колчака, и их дальнейшая судьба остается неизвестной. Роскошные квартиры были превращены в коммунальное жилье, а на первых этажах по-прежнему ютились магазины. Однако главная, самая драматичная страница в истории дома была вписана в годы Великой Отечественной войны.

С осени 1941 года Свердловск стал одним из важнейших центров радиовещания СССР. В подвале бывшего доходного дома Первушина по адресу Радищева, 2, разместился Свердловский радиокомитет. И именно отсюда, из уральской глубинки, в эфир звучал тот самый, знакомый каждому жителю Советского Союза голос — голос Юрия Левитана. Легендарные слова «Внимание, говорит Москва!» в тот период на самом деле звучали из Свердловска.

Продолжение после рекламы

Эвакуация главного диктора страны проводилась в обстановке строжайшей секретности. Адольф Гитлер объявил Левитана своим личным врагом номер один (по некоторым данным, Сталин в этом «рейтинге» занимал лишь вторую строчку). Фюрер не столько хотел уничтожить диктора, сколько мечтал захватить его в плен живым, чтобы именно Левитан объявил о победе Германии. За его голову была назначена фантастическая по тем временам награда — 300 тысяч марок.

В результате жизнь Левитана в Свердловске больше напоминала тюремное заключение. Его повсюду сопровождала вооруженная охрана из сотрудников НКВД в штатском. Ему было категорически запрещено появляться на улицах города в светлое время суток. Лишь ночью он мог ненадолго выйти подышать воздухом. Диктор практически жил в радиорубке, спал на узкой железной койке, работая до изнеможения.

По воспоминаниям современников, он был человеком неприхотливым и всецело преданным своему делу. В редкие свободные часы Левитан озвучивал киножурналы на Свердловской киностудии. В феврале 1943 года, после строительства в Куйбышеве более мощной радиостанции, Левитан покинул Урал, но оставшаяся здесь радиоточка еще долго служила жителям города.

Возрождение и наследие: от забвения к памятнику

После войны здание продолжило свою жизнь в качестве коммунального жилья и коммерческих помещений. Однако время и отсутствие должного ухода не прошли даром. К концу 1990-х годов особняк Первушина сильно обветшал и практически опустел, рискуя разделить участь многих исторических зданий, утраченных в лихую эпоху.

Спасительной для памятника стала масштабная реставрация, проведенная в 2011 году. Реставраторы бережно восстановили исторический облик здания: были воссозданы утраченные элементы декора, лепнина, рисунок оконных переплетов, ограждение лестницы и двери. Фасадам вернули первоначальный цветовой облик, а кровлю вновь покрыли материалом, имитирующим историческое лемеховое покрытие «под черепицу». С тех пор памятник архитектуры поддерживается в достойном состоянии.

Сегодня, как и более ста лет назад, в доме Первушина располагаются офисы и магазины. На фасаде здания установлена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь в годы войны работал Юрий Борисович Левитан.

Доходный дом купца Первушина является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Он был официально взят под государственную охрану еще в 1980 году, а в 2007-м в документах было закреплено его историческое название.

Продолжение после рекламы

Этот дом — не просто красивое здание. Это многослойный культурный слой, воплощенный в камне. От крепостного прадеда до купца-миллионера, от золотых куполов до секретного подвала, где рождался голос Победы, — вся эта история продолжает жить на одном из самых оживленных перекрестков современного Екатеринбурга.