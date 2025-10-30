Доходный дом появился на карте города в 1900 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доходный дом купца Чувильдина, хорошо известный екатеринбуржцам как «Косой дом» — один из самых необычных исторических объектов города. Здание, выстроенное на крутом берегу реки Исеть на улице Горького, 14, не только хранит в себе память о купеческой эпохе, но и привлекает туристов и горожан своей необычной архитектурой. С 2015 года дом признан памятником истории и архитектуры регионального значения и включен в состав туристического маршрута «Красная линия».

Историческая справка

Появился «Косой дом» на карте Екатеринбурга около 1900 года. Земельный участок на тогдашней 2-й Береговой улице купец Василий Иванович Чувильдин купил еще в 1890-х, а проект заказал одному из наиболее заметных архитекторов города — Александру Семеновичу Чирковскому — автору первой городской электростанции.

Дом является памятником истории и архитектуры регионального значения с 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед строительством здесь находился деревянный дом Марфы Филипповны Козловой с различными хозпостройками. Сам Чувильдин, прославившийся как торговец мукой и дважды избранный гласным городской думы, продолжал жить рядом, а новый дом сдавал постояльцам, что делало его классическим доходным домом того времени.

Судьба здания в XX веке

В 1912 году владельцем дома стал А. Е. Сухоплюев, а после событий 1917 года дом был национализирован и передан горкомхозу, затем переоборудован под коммунальные квартиры. На протяжении советского периода и части 1990-х «Косой дом» оставался многоквартирным.

К 2000-м годам ветхое здание утратило прежний лоск. Лишь в 2015 году правительство Свердловской области утвердило его статус как памятника архитектуры регионального значения. Тогда же дом был включен в официальный перечень объектов культурного наследия, а прилегающая территория обрела статус охранной зоны.

Архитектурные особенности

Одна из главных отличительных черт дома — его форма. Выстроенный на крутом склоне берега реки дом имеет конфигурацию параллелограмма с острым углом около 80 градусов, отчего получил прозвище «Косой дом». С улицы Горького видны два верхних этажа, а с набережной — два нижних.

Здание выполнено в форме параллелограмма, острый угол которого составляет приблизительно 80 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строение выделяется кирпичным декором, элементами русского стиля и асимметричными фасадами. Особого внимания заслуживают высокий короб крыши на основном корпусе, пирамидальный фронтон, балкон с сохранившейся ажурной решеткой и необычное парадное крыльцо с парными дверями на кованых кронштейнах.

«Косой дом» не раз становился источником вдохновения для уральских художников. Известные мастера, такие как Виталий Волович и Алексей Рыжков, посвятили ему свои картины, а необычная форма и история дома сделали его своеобразным символом городской эклектики.

Современная история и реконструкция

С начала 2000-х «Косой дом» пребывал в аварийном состоянии. В 2016 году он был выставлен на торги по стартовой цене 6,24 млн рублей и приобретен ООО «Капитал» за 6,31 млн рублей. За последующие три года здание было тщательно отреставрировано в соответствии с требованиями Управления охраны объектов культурного наследия. Современное использование дома — частная резиденция, при этом внешняя его часть строго сохраняет исторический облик. Владельцем особняка, по слухам, стал бизнесмен Александр Петров.

Площадь сооружения превышает 500 квадратных метров. Дом состоит из двух соединенных корпусов разной этажности, фасады которого украшены декоративным кирпичом и стилизованными элементами в русском стиле. При реконструкции были сохранены исторические детали, в то же время интерьеры адаптированы под нужды нынешних владельцев.

Символ эпохи и архитектурный феномен

Доходный дом купца Чувильдина — яркий пример городской архитектуры начала XX века, сочетающей модный на тот момент «кирпичный стиль», адаптацию к сложному рельефу берега Исети. Включение «Косого дома» в проект «Красная линия» значительно повысило интерес к памятнику среди туристов и жителей города. Дом регулярно фигурирует в экскурсионных маршрутах и медиа-отчетах о достопримечательностях Екатеринбурга.

Доходный дом купца Чувильдина на улице Горького — не просто памятник архитектуры. Это символ Екатеринбурга, великолепный пример синтеза истории, искусства и современной жизни. Сегодня, сохранив уникальные черты и став элементом культурного ландшафта города, «Косой дом» продолжает привлекать внимание как жителей, так и гостей уральской столицы.