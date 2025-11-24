Трамваи встали в Екатеринбурге

На место аварии выехала ремонтная бригада Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Гурзуфская встал трамвай №16. К нему едет ремонтная бригада. Из-за этого движение маршрутов №1, 16 и 21 изменено. Об этом сообщили в городском дептрансе.

«Сейчас трамвай 16-го маршрута стоит на остановке „Гурзуфская“ в сторону „Московской“ и ждёт ремонтную бригаду. Из-за этого движение трамваев 1, 16 и 21 маршрутов задержано. Они следуют в объезд», — сказано в сообщении.