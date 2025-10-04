Вулкан на Камчатке выбросил пепел почти на 10 км вверх

Произошел выброс пепла над вулканом
Произошел выброс пепла над вулканом Фото:

Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел выброс пепла на высоту почти десять километров. Об этом рассказали представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на 9,2 километра», — сообщается в telegram-канале института. Уточняется, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Ранее на Камчатке стал извергаться вулкан Ключевская сопка. Он выбросил пепел на высоту в 6,5 километра. Лава пошла в сторону ледника.

