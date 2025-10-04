Вулкан на Камчатке выбросил пепел почти на 10 км вверх

Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел выброс пепла на высоту почти десять километров. Об этом рассказали представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на 9,2 километра», — сообщается в telegram-канале института. Уточняется, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.
Ранее на Камчатке стал извергаться вулкан Ключевская сопка. Он выбросил пепел на высоту в 6,5 километра. Лава пошла в сторону ледника.
