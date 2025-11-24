ЦБ выбрал сторону в споре банков и маркетплейсов о скидках

Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам предоставлять персональные скидки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке. По ее мнению, необходимо ограничить возможность ретейлерам делать персональные скидки. Об этом сообщают журналисты.

«Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Она также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка», — следует из письма главы Центробанка, направленного Решетникову. Оно имеется в распоряжении «Коммерсанта».

В свою очередь представители онлайн-площадок считают, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию на рынке. В то же время Банк России видит в действиях маркетплейсов угрозу для честной конкуренции и стабильности финансового рынка.

