Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

ЦБ выбрал сторону в споре банков и маркетплейсов о скидках

Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам делать скидки
24 ноября 2025 в 10:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам предоставлять персональные скидки

Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам предоставлять персональные скидки

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке. По ее мнению, необходимо ограничить возможность ретейлерам делать персональные скидки. Об этом сообщают журналисты.

«Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Она также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка», — следует из письма главы Центробанка, направленного Решетникову. Оно имеется в распоряжении «Коммерсанта». 

В свою очередь представители онлайн-площадок считают, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию на рынке. В то же время Банк России видит в действиях маркетплейсов угрозу для честной конкуренции и стабильности финансового рынка.

Продолжение после рекламы

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже высказывала мнение о том, что система скидок на маркетплейсах при оплате товаров может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы. Маркетплейсы, в свою очередь, считают, что запрет скидок приведет к повышению цен и негативно скажется на потребителях, а также утверждают, что банки пытаются нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. Сам скандал с банками и маркетплейсами разразился еще в начале осени, передает телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал