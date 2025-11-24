ABC: американцы хотят провести отдельную встречу с представителями РФ
24 ноября 2025 в 10:49
Представители американской делегации планируют организовать отдельную встречу с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов урегулирования ситуации на территории Украины. Об этом сообщает издание ABC News.
