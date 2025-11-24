Что происходит с авиарейсами в России 24 ноября 2025: задержки и отмены

В некоторых аэропортах России сообщается о задержках рейсов Фото: Роман Наумов © URA.RU

В некоторых российских аэропортах утром 24 ноября зафиксированы задержки рейсов на вылет и прибытие. Ночью украинские беспилотники атаковали четыре региона России. Также сбиты БПЛА над Черным и Азовским морями. Однако ограничения на полеты в аэропортах не вводили. Подробнее о ситуации в самых крупных аэропортах России — в материале URA.RU.

В ночь на 24 ноября сбиты 93 беспилотника

Российские ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА в ночь на 24 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В итоге 45 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Нижегородской областью, девять — над Краснодарским краем, четыре — над Воронежской областью, 20 — над Черным морем и восемь — над Азовским морем. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах введены не были.

Задержки и отмены авиарейсов во Домодедово 24 ноября 2025

В аэропорту Домодедово утром 24 ноября наблюдаются задержки на прилет. Самолет из Омска прибудет в 07:40 вместо 07:00. Прибытие из Аддис-Абебы отложено на 1,5 часа, и самолет приземлится в 09:16. Рейс из Барнаула ожидается в 12:30 вместо 08:00, из Куляба — в 09:11 вместо 08:15, из Абакана — в 09:25 вместо 08:30, из Новосибирска — в 09:46 вместо 09:05.

Прилет самолета из Кемерово ожидается в 10:12 вместо 09:10, из Якутска — в 09:54 вместо 09:30. Также сообщается о задержках рейсов из Норильска (прилет в 10:28 вместо 09:50), из Новокузнецка (прилет в 10:37 вместо 10:05), из Горно-Алтайска (прилет в 10:27 вместо 10:10), из Иркутска (прилет в 11:21 вместо 10:55).

Самолет из Улан-Удэ совершит посадку в 11:40 вместо 11:15. Рейс из Читы задержится на час и прибудет в 12:23. Согласно онлайн-табло, рейс из Благовещенска приземлится в Домодедово в 14:09 вместо 12:35, самолет из Иркутска, назначенный на 12:45, прибудет в 13:33.

Также задерживаются рейсы из Екатеринбурга (прилет в 17:00 вместо 16:35), из Еревана (прилет в 19:30 вместо 16:40), из Владикавказа (прилет в 19:55 вместо 17:30).

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 24 ноября 2025

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Внуково задерживают вылет нескольких рейсов. Самолет в Дубай отправится в 12:00 вместо 06:00. Рейс в Душанбе вылетит в 09:25 вместо 08:50. Отправка рейса в Ереван задержится на 2,5 часа, и самолет вылетит в 12:15. Самолет в Грозный вылетит в 14:00 вместо 13:30.

Также сообщается об отмене одного рейса. Не полетит самолет в Ереван, назначенный на 14:20. На прилет задержан рейс из Пхукета: самолет прибудет в 10:11 вместо 07:40. С опозданием прибудут рейсы из Тюмени (прилет в 08:38 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 09:04 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 11:00 вместо 08:25), из Гуанчжоу (прилет в 08:49 вместо 08:30).

Позже ожидается посадка самолетов из Алматы (прилет в 09:15 вместо 08:50), из Грозного (прилет в 14:22 вместо 08:50), из Ханты-Мансийска (прилет в 09:19 вместо 09:00), из Термеза (прилет в 09:56 вместо 09:00). Отменен рейс из Еревана, назначенный на 13:20.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 24 ноября 2025

Из Шереметьево задержан вылет рейса в Ульяновск: самолет отправится в 08:35 вместо 06:00. В Оренбург самолет вылетит в 08:25 вместо 06:55, а в Нижний Новгород — в 10:55 вместо 06:55.

Также перенесена отправка рейсов в Хургаду (вылет в 08:50 вместо 07:50), в Ставрополь (вылет в 08:35 вместо 07:55), в Грозный (вылет в 09:15 вместо 08:15), в Калининград (вылет в 08:50 вместо 08:25), в Волгоград (вылет в 09:40 вместо 08:50). Согласно онлайн-табло, рейс в Махачкалу отправится в 10:20 вместо 09:10, рейс в Абу-Даби — в 14:05 вместо 12:35.

С опозданием в Шереметьево прибудут рейсы из Кемерово (прилет в 08:33 вместо 07:40), из Ханты-Мансийска (прилет в 08:26 вместо 08:10), из Новосибирска (прилет в 09:06 вместо 08:25), из Санкт-Петербурга (прилет в 08:48 вместо 08:30), из Красноярска (прилет в 08:50 вместо 08:30).

Также ожидается, что самолет из Новокузнецка прибудет в аэропорт в 09:49 вместо 09:05, из Красноярска — в 09:57 вместо 09:20, из Калининграда — в 10:10 вместо 09:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 24 ноября 2025

В Пулково сообщается о задержках рейсов на вылет и прибытие. Согласно онлайн-табло, рейс в Калининград отправится в 12:25 вместо 08:55, самолет в Москву вылетит в 09:30 вместо 09:00. Также задержан рейс в Омск: самолет отправится в 16:45 вместо 10:15.

Задерживается прибытие рейсов из Новосибирска (прилет в 09:00 вместо 08:10), из Москвы (прилет в 09:00 вместо 08:40), из Новосибирска (прилет в 11:04 вместо 08:45), из Челябинска (прилет в 09:28 вместо 09:05), из Кемерово (прилет в 11:15 вместо 09:10). Также задержан рейс из Иркутска: самолет прибудет в 11:44 вместо 11:25.

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 24 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки на прилет и вылет. Позже вылетит самолет в Санкт-Петербург (в 11:45 вместо 10:05). Задержан рейс в Самару: отлет ожидается в 14:00 вместо 11:50. Также с опозданием вылетят самолеты в Сочи (в 18:00 вместо 13:35), в Москву (в 16:25 вместо 16:00), в Ханты-Мансийск (в 19:35 вместо 18:00).

С опозданием в Кольцово прибудет самолет из Читы (прилет в 10:40 вместо 09:05). Позже прилетит рейс из Хабаровска (прилет в 12:55 вместо 09:55).

Также задерживаются рейсы из Благовещенска (прилет в 11:15 вместо 10:00), из Еревана (прилет в 11:15 вместо 10:20), из Ханты-Мансийска (прилет в 13:20 вместо 10:35), из Владивостока (прилет в 13:50 вместо 11:05), из Ноябрьска (прилет в 11:55 вместо 11:30).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 24 ноября 2025

В аэропорту Сочи сообщается о задержках трех рейсов. Позже вылетят два самолета в Москву. Перенесена отправка рейса с 11:05 на 11:35, а также с 17:10 на 21:00. Рейс из Екатеринбурга прибудет в Сочи в 10:00 вместо 15:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 24 ноября 2025

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Краснодара задерживается вылет самолета в Москву. Рейс должен был отправиться в 10:35, но перенесен на 11:20. Также с опозданием вылетит самолет в Ташкент (в 14:00 вместо 11:05). С опозданием прибудет самолет из Москвы (в 09:10 вместо 9:00). Задержатся рейсы из Красноярска (прилет в 10:00 вместо 09:15) и из Ташкента (прилет в 11:15 вместо 09:35).

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 24 ноября 2025

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Самары ожидаются задержки рейсов на прилет и вылет. Сообщается о задержке вылета в Нижний Новгород: самолет отправится в 12:30 вместо 11:45. Позже вылетит рейс в Екатеринбург (в 15:50 вместо 14:05).