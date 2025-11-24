Логотип РИА URA.RU
В Тобольске умер основатель югорского медиахолдинга

Ушел из жизни экс-главред газеты «Тобольская правда» Тимур Волков
24 ноября 2025 в 11:11
Волков стоял у истоков телеканала «Югра»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) ушел из жизни Тимур Волков, который возглавлял газету «Тоболськая правда» на протяжении 12 лет. Об этом сообщает сообщество «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«На 63-ем году жизни ушёл Волков Тимур Валерьевич. Он был главным редактором „Тобольской правды“ с 2012 по 2024 годы», — говорится в сообщении.

Известно, что Волков провел в журналистике всю свою жизнь. Он стоял у истоков создания телеканала «Югра», был главным редактором газеты «Новости Югры», затем — «Тобольской правды» и «Советской Сибири». 

