В Тобольске умер основатель югорского медиахолдинга
Волков стоял у истоков телеканала «Югра»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тобольске (Тюменская область) ушел из жизни Тимур Волков, который возглавлял газету «Тоболськая правда» на протяжении 12 лет. Об этом сообщает сообщество «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«На 63-ем году жизни ушёл Волков Тимур Валерьевич. Он был главным редактором „Тобольской правды“ с 2012 по 2024 годы», — говорится в сообщении.
Известно, что Волков провел в журналистике всю свою жизнь. Он стоял у истоков создания телеканала «Югра», был главным редактором газеты «Новости Югры», затем — «Тобольской правды» и «Советской Сибири».
