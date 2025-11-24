В ХМАО врачи удалили у беременной кисту размером с кулак
В Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре врачи провели лапароскопическую операцию по удалению крупной кисты у беременной женщины. Размер опухоли достигал величины кулака.
«Киста была выявлена на пятой неделе беременности, на контрольном УЗИ киста увеличилась в размерах до 9х6 см. Врачи БУ „Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр“ успешно провели лапароскопическое удаление крупной параовариальной кисты, сохранив беременность и здоровье будущей матери», — сообщил окружной депздрав на официальном сайте.
Киста представляла серьезную угрозу для беременности: она могла разорваться, перекрутиться или воспалиться. Хирурги удалили ее с помощью лапароскопии, сохранив окружающие ткани и беременность. Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой через неделю.
