В ХМАО врачи удалили у беременной кисту размером с кулак

В Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре врачи провели лапароскопическую операцию по удалению крупной кисты у беременной женщины. Размер опухоли достигал величины кулака.

«Киста была выявлена на пятой неделе беременности, на контрольном УЗИ киста увеличилась в размерах до 9х6 см. Врачи БУ „Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр“ успешно провели лапароскопическое удаление крупной параовариальной кисты, сохранив беременность и здоровье будущей матери», — сообщил окружной депздрав на официальном сайте.

Киста представляла серьезную угрозу для беременности: она могла разорваться, перекрутиться или воспалиться. Хирурги удалили ее с помощью лапароскопии, сохранив окружающие ткани и беременность. Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой через неделю.

