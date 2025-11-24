Логотип РИА URA.RU
В ХМАО врачи удалили у беременной кисту размером с кулак

24 ноября 2025 в 11:45
Врачи ХМАО спасли беременность женщине, удалив огромную кисту

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре врачи провели лапароскопическую операцию по удалению крупной кисты у беременной женщины. Размер опухоли достигал величины кулака.

«Киста была выявлена на пятой неделе беременности, на контрольном УЗИ киста увеличилась в размерах до 9х6 см. Врачи БУ „Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр“ успешно провели лапароскопическое удаление крупной параовариальной кисты, сохранив беременность и здоровье будущей матери», — сообщил окружной депздрав на официальном сайте.

Киста представляла серьезную угрозу для беременности: она могла разорваться, перекрутиться или воспалиться. Хирурги удалили ее с помощью лапароскопии, сохранив окружающие ткани и беременность. Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой через неделю.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Нижневартовского перинатального центра прооперировали 52-летнюю пациентку с миомой матки. Ее размер достигал 30 сантиметров.

