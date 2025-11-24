Щуку поцеловал мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков Фото: Илья Московец © URA.RU

Легендарный мэр-блогер из Белоярского района ХМАО Сергей Маненков отправился на первую в этом сезоне зимнюю рыбалку и опубликовал видеоотчет в своей группе «ВКонтакте». Он отправился рыбачить на снегоходе, поймал щуку и в шутку поцеловал ее перед камерой.

«Ты красотулечка моя, подожди, давай поцелуемся. Зови свою мамочку, будем фотографироваться», — сказал Маненков, доставая рыбу из проруби.

После рыбалки глава района разжег огонь на мангале. Пока пламя разгоралось, он станцевал зажигательный танец, чтобы «нагнать аппетит». Затем мэр приготовил на открытом огне сало с черным хлебом, отметив, что это «дико вкусно и точка». В конце видео мэр пожелал подписчикам здоровья.

Ранее URA.RU писало, что Маненков активно делится с подписчиками видеороликами о природе Югры, охоте и рыбалке, публикуя съемки своих поездок и мероприятий на открытом воздухе.