В ХМАО отремонтировали участок дороги, соединяющей крупнейшие города

В ХМАО обновили участок трассы между Сургутом и Нижневартовском Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе завершили капитальный ремонт участка региональной автодороги Сургут — Нижневартовск. Всего обновили и благоустроили почти 15 км трассы.

«В Сургутском районе завершили капитальный ремонт на автодороге Сургут — Нижневартовск на участке от 75-го до 90-го километра. Протяженность капитального ремонта составила 14,789 км», — сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.

На дороге уложили новое асфальтовое покрытие площадью более 152 тысяч квадратных метров, восстановили оголовки водопропускных труб и укрепили откосы. Также обновили мост через реку Тром-Еган, покрасили конструкции для защиты от коррозии и установили новые водосбросные лотки.

Продолжение после рекламы

Для водителей обустроили площадку отдыха, а вдоль всей трассы установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».