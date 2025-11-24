Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В ХМАО отремонтировали участок дороги, соединяющей крупнейшие города

В ХМАО завершился ремонт участка трассы из Сургута в Нижневартовск
24 ноября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО обновили участок трассы между Сургутом и Нижневартовском

В ХМАО обновили участок трассы между Сургутом и Нижневартовском

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе завершили капитальный ремонт участка региональной автодороги Сургут — Нижневартовск. Всего обновили и благоустроили почти 15 км трассы.

«В Сургутском районе завершили капитальный ремонт на автодороге Сургут — Нижневартовск на участке от 75-го до 90-го километра. Протяженность капитального ремонта составила 14,789 км», — сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.

На дороге уложили новое асфальтовое покрытие площадью более 152 тысяч квадратных метров, восстановили оголовки водопропускных труб и укрепили откосы. Также обновили мост через реку Тром-Еган, покрасили конструкции для защиты от коррозии и установили новые водосбросные лотки.

Продолжение после рекламы

Для водителей обустроили площадку отдыха, а вдоль всей трассы установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее URA.RU писало, что трасса Сургут — Нижневартовск является частью опорной сети автомобильных дорог Югры. Она обеспечивает транспортную связь крупнейших городов региона..

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал