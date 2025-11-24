В ХМАО отремонтировали участок дороги, соединяющей крупнейшие города
В ХМАО обновили участок трассы между Сургутом и Нижневартовском
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе завершили капитальный ремонт участка региональной автодороги Сургут — Нижневартовск. Всего обновили и благоустроили почти 15 км трассы.
«В Сургутском районе завершили капитальный ремонт на автодороге Сургут — Нижневартовск на участке от 75-го до 90-го километра. Протяженность капитального ремонта составила 14,789 км», — сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.
На дороге уложили новое асфальтовое покрытие площадью более 152 тысяч квадратных метров, восстановили оголовки водопропускных труб и укрепили откосы. Также обновили мост через реку Тром-Еган, покрасили конструкции для защиты от коррозии и установили новые водосбросные лотки.
Для водителей обустроили площадку отдыха, а вдоль всей трассы установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее URA.RU писало, что трасса Сургут — Нижневартовск является частью опорной сети автомобильных дорог Югры. Она обеспечивает транспортную связь крупнейших городов региона..
