Жители ХМАО смогут дешевле отдыхать за границей

Цены на зарубежные туры осенью подешевели на 16% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стоимость туров на зарубежные курорты из ХМАО за месяц упала более чем на 16%. Аналитики считают, что причиной стало укрепление рубля, сообщает ЦБ.

«Заметнее всего подешевели услуги в сфере зарубежного туризма. Стоимость туров крайне волатильна и сильно зависит от курса. В октябре рубль несколько укрепился, поэтому поездки подешевели», — говорится в исследовании на сайте Центробанка. В октябре цены снизились на 16,3%, по сравнению с сентябрем.

Поездки на Черноморское побережье России тоже стали дешевле. Но ситуацию в первую очередь связывают с сезонным снижением спроса на услуги внутреннего туризма. А вот стоимость пассажирского транспорт в самой Югре наоборот выросла. Особенно подорожали междугородние перевозки в новогодние праздники.

«Кроме того, подорожали проезд в такси и аренда автомобилей. Это связано с ростом затрат перевозчиков на топливо, обслуживание и ремонт транспортных средств, а также ростом спроса на услуги такси в связи с наступлением холодов», — уточняют аналитики. За год пассажирский транспорт подорожал на 40%.