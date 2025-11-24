Логотип РИА URA.RU
Жители ХМАО смогут дешевле отдыхать за границей

24 ноября 2025 в 12:55
Цены на зарубежные туры осенью подешевели на 16%

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стоимость туров на зарубежные курорты из ХМАО за месяц упала более чем на 16%. Аналитики считают, что причиной стало укрепление рубля, сообщает ЦБ.

«Заметнее всего подешевели услуги в сфере зарубежного туризма. Стоимость туров крайне волатильна и сильно зависит от курса. В октябре рубль несколько укрепился, поэтому поездки подешевели», — говорится в исследовании на сайте Центробанка. В октябре цены снизились на 16,3%, по сравнению с сентябрем.

Поездки на Черноморское побережье России тоже стали дешевле. Но ситуацию в первую очередь связывают с сезонным снижением спроса на услуги внутреннего туризма. А вот стоимость пассажирского транспорт в самой Югре наоборот выросла. Особенно подорожали междугородние перевозки в новогодние праздники.

«Кроме того, подорожали проезд в такси и аренда автомобилей. Это связано с ростом затрат перевозчиков на топливо, обслуживание и ремонт транспортных средств, а также ростом спроса на услуги такси в связи с наступлением холодов», — уточняют аналитики. За год пассажирский транспорт подорожал на 40%.

Ранее URA.RU рассказывало, какие зарубежные курорты популярны у туристов ХМАО на школьных каникулах. Тогда речь шла о Турции, Египте и ОАЭ.

