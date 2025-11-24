В Перми анонсировали рейды по торговым центрам для поимки подростков

«Напоминаем о действующем постановлении мэрии Перми, которое было принято еще в 2013 году. Документ утверждает перечень мест на территории городского округа, где не допускается нахождение детей. В этот перечень входят, в частности, точки продажи пива, а также места с доступом в интернет, где отсутствует специальное программное обеспечение, ограничивающее доступ к контенту порнографического и сексуального характера, а также к информации о распространении, изготовлении и способах употребления наркотических и психоактивных веществ», — сообщает администрация Дзержинского района Перми на официальном сайте.