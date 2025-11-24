Логотип РИА URA.RU
В Пермском аэропорту отменили дневной рейс до Ташкента

24 ноября 2025 в 11:41
Также на несколько часов задерживается рейс из Казани

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту произошли изменения в расписании рейсов. Отменены полеты по двум направлениям: рейс авиакомпании ЮВТ АЭРО в Ташкент, который должен был вылететь в 13:45, и обратный рейс из Ташкента в Пермь, запланированный на 21:30. Причины отмены рейсов не сообщаются.

«Также ожидается задержка рейса из Казани авиакомпании ЮВТ АЭРО. Самолет, который должен был прибыть в 12:30, ожидается не ранее 22:00», — сказано на онлайн-табло аэродрома. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань. Изначально, вылет рейса ZF 2563 был запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра во Вьетнам перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября.

